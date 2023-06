Jurgen Demesmaeker condamné aux assises à 30 ans de prison et cinq ans de détention préventive pour le meurtre de l'ancienne bourgmestre d'Alost

Plus tôt dans la journée, le ministère public avait requis la réclusion à perpétuité et sept ans de mise à disposition du TAP à son encontre. La défense, pour sa part, avait demandé au jury de prononcer une peine d'entre 20 et 25 ans de prison.

llse Uyttersprot a été tuée dans la nuit du 3 au 4 août 2020. Son corps a été retrouvé au domicile de l'accusé, qui s'était présenté à la police le 4 août en matinée. L'homme nouait une relation avec la victime depuis quelques mois. Il a expliqué aux policiers l'avoir frappée à la tête avec un marteau. L'autopsie a révélé que le décès était dû à un violent traumatisme crânien provoqué par une demi-douzaine de coups