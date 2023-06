“Quand on naît avec huit doigts, la vie est un ring de boxe” : le combat de Mario qui dénonce l’état déplorable de son logement social

Et Mario Cannizzaro, avec ses mains qui n’ont pas de pouce, est effectivement un phénomène : c’est incroyable mais lui qui sera bientôt pensionné était… couturier.

Ce n’est pas ce qui nous amène à Moignelée où Mario bénéficie d’un logement social sur lequel il a beaucoup à dire. Mario accuse tout le monde d’être corrompu parce que, dit-il, personne ne l’écoute et personne ne fait rien. Le bourgmestre ? “Corrompu !”. Les avocats ? “Tous corrompus !”. La police ? “Corrompue !”. La Région wallonne ? “Corrompue !”. L’hôpital ? “Corrompu !”. Le CPAS ? “Corrompu !”. Les huissiers ? “Corrompus !”. Le Logement Social ? “Corrompu !”. Les hommes politiques ? “Corrompus !”. Les psychiatres ? “Corrompus !”. Sacré Mario qui n’a que ce mot à la bouche !

L’homme aux huit doigts se bat depuis des années, dit-il, pour que la société de logements, Sambr’Habitat, mette le sien aux normes, entreprenne les travaux nécessaires et ne le laisse “dans le désarroi”.

Mario est né avec 8 doigts. ©DR

Il occupe cette maisonnette, au numéro 49 de la rue de la Closière, depuis quinze ans. Quand on la lui attribue en 2008, les lieux, dit-il, étaient “insalubres”. “C’était un taudis, c’était sale, il n’y avait pas de cuisine.”

Il devait, poursuit-il, dormir dans sa voiture. Une épreuve de plus pour cet orphelin de père et mère qui a grandi en pension et est sorti d’une école provinciale pour handicapés physiques avec un diplôme de couturier. La police le trouvant endormi sur la banquette arrière, l’encourageait, l’hiver, à chercher un endroit ailleurs. Alors que le Logement social lui en avait attribué un, cette maisonnette se trouvait dans un tel état qu’il se faisait héberger aux Sans-abris, à Charleroi.

”Bambino”

Quand nous le rencontrons, Mario Cannizzaro avait préparé un dossier récapitulant ses échanges de courriers avec : le Foyer Taminois, le CPAS de Sambrevillle, Sambr’Habitat, la justice de paix de Fosses-la-Ville, les assistantes sociales, son psychiatre, des avocats, la police, son chef de corps, le parquet, le Conseil supérieur de la justice, même le Palais Royal.

Du courrier souvent resté sans réponse. “Normal, tacle Mario : ils sont tous corrompus. Ils me laissent dans les emmerdes et me prennent pour un bambino, un moins que rien”. Et ça l’agace, Mario, qu’on le prenne pour un crétin.

Pour lui, la stratégie de la société de logement consisterait à “pousser les locataires à réaliser des travaux à leurs frais, étant entendu que rien n’est remboursé”. Il raconte que pour se chauffer l’hiver, il aurait contracté un prêt auprès de sa banque afin d’acheter un “bon poêle à mazout, un qui chauffe vraiment”, et que l’achat n’aurait pas été remboursé. De même la cuisine et tout ce qu’il a dû acheter – peinture, colles, fibres de verre, matériel pour plafonnage, etc. – afin de rendre les lieux accueillants. “Ce n’est pas parce qu’on paie un petit loyer (280 euros par mois, NdlR) que la société de logement a le droit de nous mettre tout sur le dos”.

Les misères

Dans ce type de maisonnette, la pièce de séjour fait 25 m2.Elle est très propre. Mario l’a décorée. Le reste pose problème. Les châssis “laissent passer le vent”. Les descentes d’eau “ont été repeintes à la va-vite”. La douche “ne fonctionne plus”. Les extracteurs d’humidité “n’extractent rien”. Du coup, l’humidité s’infiltre dans les murs, abîme les meubles de cuisine et ceux de la salle de bain. Quant à l’installation électrique, Vinçotte a conclu en 2019 qu’elle “n’était pas conforme”. Pour un rien, “les plombs sautent”.

C’est une liste à rallonge. Le conduit de la machine à laver serait bouché, de sorte que les eaux usées s’évacuent à même le trottoir. Sans douche, Mario se lave au robinet, obligé à chaque fois de chauffer l’eau à la bouilloire. Longue est sa liste des “misères”. Et Mario, glissant sur le sujet, ajoute que sa femme qui l’a quitté, après huit mois de mariage, pour se mettre en ménage avec une autre femme. “C’est comme ça, la vie, et quand on n’a que huit doigts, vous n’avez pas le choix. Vous devez la vivre comme sur un ring de boxe”.

Mise au point

Son assureur, que nous avons contacté, confirme que si la société de logement a réalisé ou fait réaliser pas mal de travaux, Mario a raison de se plaindre pour, notamment, l’installation électrique qui pose problème, la porte d’entrée “qui n’est pas sécurisée”, la citerne d’eau de pluie (”qui devient petit à petit une fosse septique”), la chambre de visite (”qui n’en est plus une”), les dalles de la terrasse “qui se déchaussent”, et “la liste est longue”.

La société de logement a réagi

Directrice gérante de Sambr’Habitat, Mme Ann-Catherine Oddie, également contactée, se dit très étonnée. “J’ai sous les yeux la liste des travaux réalisés chez ce locataire. La toiture en 2010 ; l’isolation par l’extérieur avec le rejointoyage de la façade ; le remplacement de la cuisine en 2015 ; l’installation d’un boiler solaire ; la pose d’un vinyle ; le remplacement d’un flexible de douche, etc., Je ne vois pas une année où n’y a pas eu de travaux chez lui”.

Bien sûr, poursuit la directrice, “sur 200 locataires, vous en aurez toujours un qui n’est pas tout à fait satisfait. Nous gérons 1 568 logements qui ont entraîné plus de 3 500 interventions techniques en 2022. C’est énorme. Nous avons des procédures à suivre de manière à ce que cela se déroule de manière correcte et équitable pour tous “.

Encore faut-il que “chacun joue le jeu “, précise Mme Oddie, ce qui n’est pas forcément le cas de ce locataire qui entreprend des travaux “sans avoir demandé ni obtenu l’autorisation”. Et qui, de surcroît, parce qu’il serait mécontent, ne paie plus ses loyers “depuis quelques mois”.

Mme Oddie rappelle enfin que les frais locatifs (peinture, décoration, d’usage, etc) sont à charge du locataire et qu’il n’est pas question, même pour une société de logement social, de déroger à la règle légale. “Il faut comprendre. On ne peut pas se le permettre”, a conclu la directrice de Sambr’Habitat.