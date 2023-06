Elle délaisse son bébé de huit mois pour aller s’acheter des bières et des cigarettes, elle retrouve la police chez elle

Elle a laissé ses deux enfants durant deux heures. Le nourrisson, qui pleurait sans cesse malgré les efforts de son frère pour le calmer, faisait beaucoup de bruit. Un voisin a entendu les cris du bébé et a appelé la police, rapporte Midi Libre.

Une fois les autorités sur place, la police a tout tenté pour rentrer. Personne ne répondait. C’est à ce moment-là que la maman, une femme d’une trentaine d’années, est revenue, alcoolisée, avec des bières en main.

Elle avait perdu ses clés de voiture et ne savait, elle non plus, pas rentrer chez elle. Un policier est donc passé pour le balcon pour rentrer dans la maison.

Le nourrisson se trouvait en été de déshydratation.

La police a placé la mère en cellule de dégrisement et ensuite en garde à vue, tandis que les enfants ont été confiés au Foyer de l’enfance.