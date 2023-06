Juge, journaliste, politique, militant ou simple lambda : tout le monde peut être la cible d’un logiciel espion

Nos confrères de la RTBF précisent que ce sont des soupçons d’espionnage qui ont permis de détecter la présence de logiciels espions. La Computer Crime Unit (unité de la police fédérale spécialisée en cybercriminalité) a analysé plusieurs téléphones appartenant à des policiers, des procureurs, des magistrats. Parmi les appareils infectés figure celui du juge d’instruction bruxellois, Michel Claise, l’homme qui enquête notamment dans le méga dossier dit du Qatargate. Mais la RTBF précise que la présence du logiciel espion dans l’appareil serait antérieure aux investigations sur la vaste affaire de corruption touchant le parlement européen.

Vu la sensibilité de ces révélations, ni la police fédérale, ni le parquet fédéral ne souhaitent réagir pour l’instant.

L’ombre de Pegasus ?

Ce n’est pas la première fois que l’usage de tels logiciels malveillants est évoqué dans la presse. Et lorsqu’on parle de spyware, c’est le nom de Pegasus qui revient fréquemment. Ce logiciel espion, que l’on doit à l’entreprise israélienne NSO, a été utilisé par de nombreux pays contre des journalistes, des diplomates, des avocats ou encore acteurs de la société civile. Un consortium de journalistes a par ailleurs dévoilé que de nombreux hauts responsables politiques (dont Emmanuel Macron) ont été espionnés via Pegasus.

La Belgique – en particulier Bruxelles, capitale de l’Europe et siège de nombreuses institutions internationales – est d’ailleurs une cible privilégiée des espions. Pour Philippe Hensmans, directeur francophone d’Amnesty International Belgique (l’association a participé aux travaux d’investigation du consortium qui a révélé les activités de Pegasus), il n’est pas surprenant que des magistrats ou des policiers belges soient visés. “N’oublions pas qu’outre Emmanuel Macron, Charles Michel a été visé par Pegasus. Même si l’ancien premier ministre belge et actuel président du Conseil européen ne l’a jamais reconnu, son téléphone était bien dans la longue liste des appareils ciblés, rappelle Philippe Hensmans. La question a été posée à la Sûreté de l’État, en Belgique, pour savoir si leurs agents utilisent Pegasus. Mais ils ont refusé de répondre. Ce qui est certain, c’est que de nombreux pays utilisent des logiciels espions sans pour autant l’avouer. Et ils le font sur la base d’arguments sécuritaires, comme s’il s’agit d’une arme. D’ailleurs, l’entreprise qui a conçu ce logiciel doit, avant toute transaction, demander l’autorisation au ministre israélien de la Défense, parce que ce logiciel est considéré comme une arme. Une arme puissante, ce qui signifie qu’elle n’est pas utilisée sur tout le monde et n’importe comment. Il y a un ciblage.”

Un monitoring pour se protéger

Si Pegasus est sans doute le plus célèbres des logiciels espions, des versions grand public et beaucoup moins chères sont disponibles en quelques clics. C’est le cas de MSpy, qui se présente comme une appli de surveillance des enfants, mais qui, dans les faits, est également destinée aux adultes qui voudraient espionner époux, conjointe et même un employé.

Les outils ne manquent donc pas pour espionner les juges et les policiers belges. “Quelle que soit l’origine de l’espionnage et cela peut être beaucoup de monde, il est possible de faire cesser cela. Un monitoring permettant de voir si l’on est espionné est tout à fait envisageable. Je pense d’ailleurs que les personnes ayant des activités sensibles devraient faire analyser leurs téléphones”, conseille Philippe Hensmans.

Vu la prolifération de ces gadgets, juge, journaliste, politique, militant ou simple lambda : tout le monde peut être la cible d’un logiciel espion.