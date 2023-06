Pour s’acheter ce bolide, Thomas s’est tourné vers l’étranger, rapporte HLN. Il cherche donc sur le principal site allemand de vente de voitures neuves et d’occasion et tombe sur un garagiste polonais.

Il se rend donc en Pologne pour aller voir la voiture. “J’ai vérifié le numéro de châssis pour m’assurer que la voiture n’avait pas été volée ou déclarée volée, mais ce n’était pas le cas. […] Quant au vendeur, j’ai noté les détails de son passeport. En fait, tout semblait correct”.

Mais les choses se sont compliquées quand Thomas a payé le garagiste. Le belge de 35 ans avait pourtant fait un virement instantané mais le garagiste polonais affirmait ne rien avoir reçu.

Thomas a donc passé le week-end en Pologne et va porter plainte à la police locale. Il s’est rendu, avec des policiers polonais, sur place, et le garagiste a confié que la voiture n’était plus à vendre et que l’argent allait être remboursé.

Plusieurs mois plus tard, toujours rien sur le compte de Thomas. “J’ai perdu 80.000 euros et je n’ai pas la voiture. Je dois payer 1.000 euros par mois pour rembourser le prêt que j’avais contracté pour acheter la voiture, que je ne verrai probablement jamais”, confie celui qui a engagé un avocat polonais pour récupérer son argent.

Une enquête a été ouverte et 80.000 euros en liquide ont été trouvés au domicile d’un suspect.