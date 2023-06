Le T-shirt qui peut sauver votre enfant de la noyade

Chaque année, des dizaines d’accidents de noyade se produisent en Belgique. Avec des conséquences mortelles qui ne sont pas rares, malgré les régulières campagnes de sensibilisation à cet égard. Les noyades constitueraient la première cause de d’accidents de la vie courante chez les enfants, 70 % se déroulant dans des bassins privés. Et les enfants de 18 mois à six ans en sont le plus victimes.

Pour éviter tout risque, les parents équipent souvent leurs bambins de brassards, bouées flottantes et autres attributs destinés à empêcher les enfants de se noyer. Mais leur efficacité n’est pas assurée à 100 % et, en raison, de leur inconfort, ils ne sont pas portés en permanence. “J’étais à la mer un week-end et j’ai assisté à une noyade en direct, commente Philippe Rouvier, cofondateur de Floatee. Et je me suis demandé ce qu’on aurait pu faire pour éviter cela.”

Quelques mois de réflexion et de conception plus tard, le T-shirt anti-noyade de Floatee était né. Destiné aux enfants de 18 mois à six ans, il est désormais commercialisé.

Le concept : une partie T-shirt somme toute classique, munie d’un gilet de sauvetage intégré et invisible. Lorsque l’enfant tombe dans l’eau, un déclencheur automatique perce une cartouche de gaz qui vient gonfler le gilet de sauvetage pour faire remonter l’enfant vers la surface.

Le T-shirt anti-noyade de Floatee est composé de deux parties : un T-shirt classique et un poumon gonflable grâce à un déclencheur automatique. ©Floatee

“Quelle que soit la position de chute de l’enfant dans l’eau et même inconscient, le tee-shirt anti-noyade assure son retournement complet en moins de 5 secondes et le maintien de ses voies respiratoires hors de l’eau !, précisent les inventeurs. L’enfant peut bouger dans l’eau avec le poumon gonflé (afin de rejoindre l’échelle de la piscine par exemple) mais dès lors qu’il s’arrête, le tee-shirt anti-noyade le ramène en position de sécurité sur le dos. Extrêmement rapide à se déclencher, notre technologie permet aussi d’éviter un déclenchement par inadvertance en cas d’éclaboussures.”

Un système révolutionnaire qui permet d’éviter la noyade s’il échappe à la vigilance des adultes et tombe dans l’eau. Son prix, de 149 € peut paraître élevé mais il a un double avantage : d’abord celui d’être rechargeable, ce qui évite de devoir en racheter un dès le premier sauvetage. Et ensuite la possibilité de suivre la croissance de l’enfant. Le gilet est adapté à tous les enfants et il suffit de changer la partie T-shirt. Et puis, que sont réellement 149 € par rapport à la vie d’un enfant ?