Elle ? La Buddha Blue, ou, comme on l'appelle en France de manière particulièrement évocatrice, la "Pète ton crâne" (PTC).

Qu'est-ce que la drogue récente Buddhe Blue ou "Pète ton crâne" et comment est-elle consommée ?

L'existence de la Buddha Blue ou PTC (aussi appellé Blue, K2, Scooby, Spice, etc.) n'est pas neuve en soi : cette drogue de synthèse existe depuis quelques années déjà. Mais sa percée ces derniers mois, notamment en France, inquitète, notamment au regard des effets graves qu'elle provoque chez ses consommateurs, souvent adolescents.

Concrètement, la Buddha Blue est une drogue chimique : il s'agit de cannabis de synthèse. A la différence du cannabis classique, cette drogue n'est pas issue d'une plante et ne contient pas de THC (la substance psychotrope présente dans le cannabis) naturel, mais des molécules qui en imitent les effets en les extrapolant, jusqu'à 100 fois plus fort. On retrouve parfois dans la Buddha Blue jusqu'à l'équivalent de 95% de THC, ce qui est tout bonnement énorme.

Ingérée le plus souvent sous format liquide (comme un e-liquide de cigarette électronique) dans une vapoteuse, la PTC se monnaye à bas coût (une dizaine d'euros), notamment via Internet ou les réseaux sociaux. Elle se deale en format liquide (sous fiole) le plus souvent, en poudre à diluer plus rarement. Des "recettes" aux dosages particulièrement hasardeux (et aux "coupages" incerrtains) circulent également sur le Web afin de composer, soi-même, le cocktail ravageur.

D’après l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), les 15-35 ans en sont les premiers consommateurs. Faisant partie des NPS (Nouvelles substances psychoactives), un semgment dont la consommation est en hausse dans les consommations de drogue dands le monde, consommer de la Buddha Blue ou PTC n'st pas sans risque.

Des effets à court-terme et à long-terme potentiellement destructeurs

Si le consommateur cherchera des effets similaires à la consommation de cannabis en plus intense, il pourra rencontrer des effets immédiats bien plus néfastes et des effets retard potentiellement très sérieux. Sur les plans neuropsychologiques et cardiovasculaires, mais pas que.

D'après une étude diligentée par le docteur Alexandra Serpe, active aux Urgences des cliniques Saint-Luc, "les cannabinoïdes de synthèss, qui sont les NSP les plus fréquemment consommées, sont inhalés (cigarette, pipe à eau) ou ingérés (‘space-cake’). Ils sont plus puissants que le cannabis via une affinité aux récepteurs endocannabinoïdes 2 à 100 fois supérieure. Les premiers effets apparaissent dans les minutes qui suivent l’inhalation, avec un pic d’action entre 2 et 5 heures et disparaissent habituellement en 24 heures. Mais certains CS induisent des tableaux psychiatriques au long cours (plusieurs semaines). On décrit également des troubles métaboliques : effets sympathicomimétiques, troubles glycémiques et de la kaliémie. Les consommateurs consultent principalement pour des états d’agitation ou de panique. Le tableau toxicologique est complexe et plus imprévisible que celui du cannabis. On observe une toxicité exacerbée sur les plans cardiovasculaire (syndrome coronarien aigu, arythmies, ischémie cérébrale, insuffisance rénale), neurologique (convulsions, AVC, coma), psychologique (idées et démarches suicidaires, agitation extrême, psychose). "

guillement On a cru que notre pote allait y rester..."

Un tableau lourd, confirmé par l'actualité récente en France : une lycéenne de Tarbes (Hautes-Pyrénées) âgée de 15 ans a été hospitalisée après consommation en avril 2022, trois lycéens de Sucy-en-Brie (Val-de-Marne) ont été admis aux urgences après vapotage de PTC en février 2023. Plus récemment encore, TF1 confirmait l'existence du fléau, avec deux jeunes ados du lycée d'Abbeville tombés écroulés après avoir tiré sur une cigarette électronique chargée en PTC. Un clinicien des urgences locales confirmait au micro de la chaîne française que Théo et Mathieu n'étaient pas les premiers adolescents à passer aux urgences suite à une consommation de Buddha Blue. Sur TF1, des amis des victimes témoignent : "J'ai vu mon pote allongé, tout crispé, tout blanc... Il avait des convulsions, il bavait. On s'est dit qu'il allait y rester."

Les effets de la PTC ou Buddha Blue sont loin d'être anodins... ©IPM

Deux cas d'overdose mortelle ont par ailleurs été recensés en Europe, informe Grégory Lange, de l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie. En France et en Belgique, aucun décès n'a pour le moment été rapporté. Mais la drogue cirule assurément, vous voila prévenus...