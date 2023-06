À lire aussi

”Nous avons été confrontés à un feu qui faisait rage à l’arrière. Nous avons trouvé la maman dans le jardin de la maison et il est vite devenu évident qu’il y avait encore deux enfants dans la maison”, décrit Danny Geernaert, porte-parole des pompiers, au Nieuwsblad.

Plusieurs voisins ont été témoins de la terrible scène. “Je suis rentré après une soirée avec mes parents et j’ai senti une forte odeur de brûlé. Au début, j’ai cru que c’était un barbecue, mais ensuite j’ai vu de la fumée et j’ai appelé les pompiers. La mère est sortie et a appelé ses enfants. Elle voulait retourner à l’intérieur pour les sauver”, raconte l’un d’eux.

”C’est terrible. Les enfants étaient si gentils. Et ma voisine a tout fait pour eux. Elle s’est bien occupée d’eux et s’est assurée qu’ils ne manquaient de rien. Tout le monde ici est choqué”, confie une autre.

La maman se trouve dans un état critique. L’autre personne qui était venue en aide est, elle, légèrement blessée.