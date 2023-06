D'autres, nettement moins : "Ceux que j'ai reçus étaient périmés. Achat inutile. Très déçu, c'est une honte". Les produits de la marque Pulse-8 et les patchs antidouleurs PowerStrips faisaient polémique.

En 2016, la RTBF diffusait un reportage sur la firme américaine qui les produit et leur commercialisation en Belgique par le biais d'un internet, 'patchs-bio.com', derrière lequel se trouvait Eric, un Laekenois de 54 ans.

Les produits continuèrent longtemps d'être disponibles par le biais d'Internet et lors d'événements, foires et salons spécialisés dans le bien-être et la médecine naturelle. Ils étaient présentés comme traitant les douleurs articulaires et musculaires. Appliqués sur le corps à l'endroit douloureux, les patchs PowerStrips agissaient "au travers de la peau" tandis que Pulse-8, à diluer dans l'eau, était plutôt destiné aux artères pour "réduire l'inflammation musculaire, prévenir une attaque cardiaque ou cérébrale, protéger contre l'hypertension" et améliorer les performances sexuelles, en tout cas "les effets de la dysfonction érectile vasculaire".

Le site du fabricant américain renseigne que tout a commencé vers 2004 lorsque son président, souffrant de maux de dos et cherchant un produit pour soulager ses douleurs, aurait rencontré en Asie un certain professeur Kim Minsu qui lui aurait vanté les propriétés du phytoplancton marin. Vingt ans après, la société qu'il créait en 2013 dans l'Utah déclare livrer ses produits dans quelque 190 pays.

Sauf que pour la Belgique, l'Agence fédérale des Médicaments et Produits de Santé, dès décembre 2015, interdisait leur commercialisation en tant que "dispositif médical", de même qu'elle faisait retirer le marquage 'CE' figurant sur l'emballage.

Outre qu'aucune autorisation n'avait été délivrée, l'AFMPS avait des raisons pour cela, entre autres qu'elle demandait des informations relatives à la technicité de ces produits et à leurs évaluations cliniques, qu'elle n'obtenait pas.

Deux mois plus tard, le 2 février 2016, le reportage de la RTBF apprenait que le site 'patchs-bio.com' fonctionnait toujours sur le marché belge, que les produits Pulse-8 et les patchs PowerStrips se vendaient comme des petits pains et que tout un réseau semblait s'être constitué avec des revendeurs locaux dont tous n'étaient pas des professionnels de la santé.

Pour l'AFMPS, un risque était de mener à des situations d'abus de faiblesse à l'encontre de patients atteints de maladies graves.

En 2018, les commandes restaient pourtant possibles sur le site qui, s'il avait été modifié, ne satisfaisait toujours pas l'agence fédérale dans la mesure où il ne mentionnait pas expressément que les produits Pulse-8 et PowerStrips ne sont tout simplement pas des médicaments. Le site se limitait à préciser que les informations qu'il fournissait ne constituaient "en aucun cas un conseil médical". Les PowerStrips, en particulier, étaient maintenant présentés comme des "patchs aromatiques de relaxation". La justice se saisissait de l'affaire.

Firme US condamnée

Nous voilà en 2023. Autant d'années après, le tribunal correctionnel de Bruxelles a prononcé son jugement.

Défendue par l'avocat Benoît Lemal, la société américaine est acquittée quant à la commercialisation sur le marché belge du produit Pulse-8 en violation de la loi relative aux médicaments : pour le tribunal, "il n'est pas démontré que (la société) l'a présenté et commercialisé sous les propriétés d'un médicament ".

Pour les patchs PowerStrips, la société US est reconnue coupable, mais uniquement sur une assez courte période comprise entre 2014 et le 14 décembre 2015. Vu l'ancienneté des faits, aucune peine n'est prononcée, la société américaine obtenant la suspension du prononcé.

"Sans qualification"

Quant à Eric de Laeken qui gérait le site 'patchs-bio.com', ses avocats du cabinet Hamid El Abouti contestaient que leur client se soit livré à la vente et à la commercialisation sur le marché belge du Pulse-8 et du PowerStrips. C'est rejeté par la 61ème chambre correctionnelle qui déclare Eric coupable au regard de la loi de 1964 sur les médicaments. Dans ses attendus, le tribunal relève qu'Éric se livrait à l'activité "sans précaution ni qualification particulière, trompant de la sorte la confiance du public", tout en soulignant qu'il "n'a pas été démontré que Pulse-8 ou les patchs PowerStrips présentaient un danger pour la santé".

De sorte qu'Eric, au vu de l'ancienneté des faits, obtient la suspension du prononcé. Aucune peine n'est prononcée.

L'Agence fédérale des Médicaments et Produits de Santé ne s'était pas constituée partie civile.

Une société bruxelloise, enfin, qui fut active quelque temps dans l'affaire a échappé au procès en sollicitant du parquet fédéral et de son magistrat Julien Moinil l'extinction des poursuites par le biais de la transaction pénale (le montant de celle-ci n'a pas été communiqué).