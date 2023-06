Des éthylotests dans les buvettes : la nouvelle campagne forte pour lutter contre l’alcool dans les clubs de sport

Autant d’actions qui peuvent se discuter durant des heures avec une petite mousse à savourer. Laquelle fait souvent place à quelques “petites sœurs.”

La troisième mi-temps est souvent tout aussi appréciée, voire plus, que les matches en eux-mêmes. Avec une problématique importante : l’alcoolémie au volant. Rendez-vous dans n’importe quelle buvette sportive après une compétition et vous ne manquerez pas d’observer une personne reprendre le volant alors qu’elle a trop bu.

Le récent accident de Sofian Kiyine, ce joueur de football évoluant à l’OHL s'étant servi d’un rond-point comme piste d’envol pour atterrir dans un centre sportif, témoigne à lui seul de la relation ambiguë qu’entretiennent les sportifs avec l’alcool.

L’Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR) en a bien pris conscience. Et vient de s’associer aux fédérations francophones de football, hockey et tennis pour une vaste campagne de sensibilisation dont le premier objectif est de rappeler que celui qui boit est avant tout celui qui ne conduit pas. “La fameuse troisième mi-temps est un moment convivial et agréable mais qui nous met en danger si on doit reprendre la route après, confie Belinda Demattia. Au volant, le fait de n’avoir consommé que 2 ou 3 verres d’alcool nous expose en effet déjà 3 fois plus au risque d’accident.”

Selon une récente étude de l’AWSR, il n’est pas envisageable pour un Wallon sur trois de faire la fête sans boire de l’alcool. “Les évènements sportifs sont particulièrement concernés, ajoute Belinda Demattia. Que ce soit pour fêter la victoire comme il se doit, se réconforter après la défaite ou simplement se détendre en regardant un match ou après y avoir participé, la consommation d’alcool est en effet fréquente au bord des terrains de sport. Les habituelles tournées, où chacun tient à payer un verre, renforcent par ailleurs ce phénomène et augmentent considérablement les quantités consommées individuellement.”

En tant que supporter ou après un match auquel on a participé, l'alcool n'est souvent jamais très loin... ©SHUTTERSTOCK

Pour l’AWSR, ce comportement sociétal se répercute inévitablement sur la route. “Plus d’un accident sur deux impliquant un conducteur sous l’influence de l’alcool a en effet lieu le week-end, poursuit Belinda Demattia. La majorité d’entre eux surviennent pendant la nuit, au retour d’une soirée passée dans un lieu festif ou chez des amis. Il est toutefois interpellant de constater que 43 % des conducteurs sous l’influence d’alcool impliqués dans une collision le week-end ont eu leur accident pendant la journée, probablement après quelques verres dégustés en terrasse, lors d’un brunch ou encore d’un évènement sportif. Une consommation d’alcool qui peut sembler anodine mais qui augmente considérablement les risques d’accidents.”

Pour lutter contre cette problématique qui semble avoir envahi toute la sphère sportive, principalement collective, l’AWSR s’est donc associée aux fédérations francophones de football, hockey et tennis pour mettre en place des outils de sensibilisation sur-mesure à destination du personnel des clubs, de leurs affiliés et supporters.

Concrètement, 175 clubs sportifs bénéficieront gratuitement de supports de sensibilisation (affiches, bâches, présentoirs,...) à installer dans leurs installations ainsi que via leurs sites internet et réseaux sociaux. Une formation gratuite à destination des responsables éthiques des clubs participants sera également organisée, de manière à ce qu’ils puissent sensibiliser leurs membres et supporters à une consommation modérée d’alcool.

Les 175 clubs recevront également 37.100 éthylotests jetables. Par ailleurs, des bornes éthylotests seront installées pour deux mois au sein des clubs. À partir de ce mercredi, six clubs – un par province – de chaque fédération sportive deviendront les hôtes de ces bornes. À commencer par des clubs de tennis, la saison des interclubs bat son plein. Les clubs de foot et de hockey en seront équipés à partir de septembre. “Un projet-pilote lancé par la ministre Valérie De Bue (NDLR : en charge de la sécurité routière en Wallonie) avait eu un certain succès dans les bars et boîtes de nuit, conclut Belinda Demattia. Nous voulons voir si cela fonctionnera aussi dans les clubs sportifs. Si oui, nous les intégrerons dans un marché pour faire installer de telles bornes de manière définitive dans les buvettes intéressées.”

L'alcool au volant tue chaque année plus de cent personnes en Belgique

Chaque année en Belgique, un peu plus de 4.000 accidents de la route impliquant un conducteur sous influence de la boisson se produisent. Selon l’Agence wallonne de la sécurité routière, 55 personnes perdent la vie chaque année sur les routes wallonnes. Et selon l’Institut Vias, qui se base sur les chiffres du meilleur pays européen en matière d’alcoolémie au volant, à savoir la Norvège, pas moins de 110 vies pourraient être épargnées chaque année si l’on réduisait au maximum la conduite sous influence.

Des bornes ethylotests seront installées dans les clubs sportifs durant la campagne de sensibilisation. ©AWSR

Pour inciter les sportifs à moins lever le coude à la buvette ou, à tout le moins, ne plus reprendre le volant lorsqu’ils sont sous influence, l’AWSR va donc faire tourner des bornes éthylotests dans les clubs sportifs du sud du pays.

Le test se fera sur base volontaire et ne sera pas fiable si l’automobiliste a consommé de l’alcool dans les 15 dernières minutes. La borne lui pose quelques alors questions sur ses intentions de conduite, puis sur son âge et son genre. Il ne restera plus à l’automobiliste qu’à introduire une pipette dans l’emplacement adéquat, puis de souffler dedans quelques secondes. La borne lui indique alors s’il est apte à conduire En cas de dépassement de la norme, la borne l’invitera à ne plus conduire, et lui indiquera les risques d’accident et le montant de l’amende.