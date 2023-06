Guerre contre la drogue : voici les nouvelles techniques de blanchiment d'argent des organisations criminelles

À lire aussi

À titre d’exemple, dans le cadre d’une enquête sur une affaire de blanchiment d’argent dirigée par la juge d’instruction d’Audenarde, la PJF de Flandre a démantelé, en mai 2022, une société qui faisait le commerce de cryptomonnaies et blanchissait les commissions qu’elle percevait. Outre une grande quantité de pièces d’argent et d’or d’une valeur de 346.000 euros, des cryptomonnaies et des NFT d’une valeur respective de 175.000 euros et 26.000 euros ont également été saisis et transférés à l’Organe central pour la saisie et la confiscation.

Pour mémoire, NFT est l’acronyme de “Non-Fungible Token”, soit “jeton non fongible” en français, ce qui signifie que celui-ci ne peut être remplacé par un autre de même nature. Un objet numérique, par exemple une photo, une image, un extrait audio, peut être enregistré comme NFT sur une chaîne de blocs (blockchain) afin que l’acheteur puisse en revendiquer la propriété. À titre d’exemple, le tout premier tweet du fondateur de Twitter, Jack Dorsey, a été vendu comme NFT pour plus de 2,9 millions de dollars.

C’était la première fois que des NFT étaient saisis en Belgique. À l’heure actuelle cette pratique est largement répandue dans le monde de l’art numérique et des objets de collection. La valeur des NFT fait également l’objet de spéculations. Les acheteurs peuvent en effet revendre le titre de propriété qu’ils possèdent sur un objet d’art numérique.

"Ce marché n’est toutefois pas réglementé et est dès lors très risqué. Il n’est donc pas comparable aux pratiques traditionnellement en vigueur en matière de propriété d’œuvres d’art", précise le rapport annuel.

Une formation donnée à 50 chercheurs de la police judiciaire

”Parallèlement à l’essor des NFT, le milieu criminel investit également de plus en plus dans les cryptomonnaies. La PJF du Luxembourg, et en particulier deux enquêteurs de sa division économie et finance, est connue et reconnue pour son expertise en matière de cryptomonnaies”, précise le rapport annuel. “Ils collaborent avec les zones de police locale de leur arrondissement lorsqu’il faut réaliser un signalement urgent sur des plateformes d’analyse de blockchain. Au total, 50 chercheurs de la PJF ont suivi la formation Chainalysis. Il s’agit d’un logiciel permettant de retracer les cryptos et d’effectuer une analyse en profondeur de la blockchain.”