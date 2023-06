Sa Golf tombe dans un trou sur une route wallonne en 2002 : 20 ans plus tard, la Région va lui payer près de 3 millions d'euros!

Le véhicule, une Volkswagen Golf, tombée dans un trou, avait pris feu. Le conducteur, un Bruxellois de 22 ans, n'avait dû d'avoir la vie sauve qu'à l'intervention d'un automobiliste.

Ce qui interpelle, au-delà des montants, sont les lenteurs de la justice dues, ici, à un oubli à peine croyable.

Alors que le tribunal de première instance francophone de Bruxelles prononçait le jugement en 2018, un juge oubliait de le signer. De sorte que la Région wallonne, constatant le vice de forme, se pourvoyait devant la Cour de cassation. Celle-ci lui donnait raison, et tout était à recommencer. L'affaire était renvoyée devant un autre tribunal : celui du Brabant wallon siégeant à Nivelles.

Ajoutez les retards inhérents à la crise sanitaire des années 2020 et 2021 : l'automobiliste qui attendait déjà depuis 2002 devait encore patienter cinq ans de plus. Cinq années durant lesquelles son état de santé a continué de se dégrader, ce dont la justice a voulu tenir compte.

De sorte qu'au final, son conseil, l'avocat spécialisé Jean-Paul Tieleman, a pu lui annoncer que le montant qu'il obtient est supérieur à celui qui lui avait été accordé en 2018 dans ce jugement qu'un juge avait oublié de parapher.

L'accident, résume Me Tieleman, "a tout simplement détruit son existence". Et le fait d'avoir dû attendre plus de vingt ans pour faire reconnaître ses droits "a rendu les choses encore plus compliquées".

Son client, un Bruxellois âgé maintenant de 43 ans, souffre de ce que la médecine appelle un 'syndrome de la queue de cheval'. Le syndrome, qui résulte d'une hernie discale dans le rachis lombaire, provoque des douleurs intenses dans le bas du dos auxquelles sont associés des problèmes de type urinaire (incontinence) et de perte de sensations au niveau des fesses, de la vessie, du rectum et de la région génitale. L'atteinte nerveuse se traduit par une envie impérieuse et irrépressible de vouloir déféquer.

À tout moment dans la vie de tous les jours, quand il prend le tram, fait ses courses ou assiste à une réunion, le dérèglement des sphincters l'oblige à courir aux toilettes. Me Tieleman a dû entrer dans les détails et expliquer au tribunal que son client doit se pincer les fesses, sautiller, tourner en rond, trouver un prétexte quelconque pour éluder l'activité en cours. "Aucun apaisement n'est possible". Comme les experts l'ont vérifié, il "n'a aucun contrôle sur les échappements de gaz intestinaux".

Sa vie sociale est un enfer. Il appréhende les sorties en public, les vacances, les activités en groupe. Et cela s'accompagne d'une impuissance sexuelle, laquelle a saccagé sa vie amoureuse. Cet homme était sportif et excellent danseur. Il avait du succès auprès des femmes. Tout ça relève du passé.

Nous sommes le 19 juin 2002, un mercredi soir. Il est 21 h 45. Au volant de sa VW Golf, C. circulait sur l'E19, en direction de Mons.

Des travaux d'élargissement de l'autoroute avaient lieu sur un tronçon d'une douzaine de kilomètres. Des plaques entières de revêtement avaient été retirées sur la bande de droite, creusant sur le bord de la chaussée un enfoncement profond par endroits de 45 centimètres. Au moindre écart vers la droite, les véhicules pouvaient tomber dans l'enfoncement.

Et c'est exactement ce qui s'est produit. La VW Golf a basculé sur le côté et a pris feu. Un automobiliste - un journaliste - le suivait. Sans son intervention, C. n'avait aucune chance.

Pourquoi l'affaire a-t-elle duré vingt-et-un ans ? Pour répondre, nous avons reconstitué son cheminement, étape par étape.

En réalité, le plus étonnant est que le principe de la responsabilité de la Région wallonne n'a guère été contesté. Il était établi par la justice dès 2011.

Le 10 février 2011, en effet, le tribunal civil de Bruxelles considérait que C., dans la mesure où il avait lui-même dévié de sa trajectoire, portait une part de responsabilité. La Région wallonne n'était donc pas déclarée entièrement responsable. Les juges fixaient la responsabilité du conducteur à 20 %.

Ce qui a retardé, ce sont les expertises judiciaires.

Les séquelles et incapacités physiques diverses résultant de l'accident semblaient évidentes : les conseils de la Région wallonne les mettaient en doute, contraignant C. à subir des contre-expertises à n'en plus finir.

Ajoutez le Covid qui mettait la justice à l'arrêt, et tout s'explique. La responsabilité de la Région wallonne était établie depuis 2011 et la décision en appel prononcée en 2018, mais voilà qu'un juge avait omis de signer, et tout était à recommencer. L'accidenté de 2002 devait attendre cinq ans de plus...

La décision qui vient d'être prononcée n'est pas encore totalement complète : il reste des détails à préciser lors d'une prochaine audience qui aura lieu en 2024, le mercredi 14 février.

Mais l'essentiel est décidé. Cet essentiel porte sur les montants d'indemnisation que versera la Région wallonne.

Au moment de l'accident, l'automobiliste, né en avril 1980, avait 22 ans. Et une longue perspective de vie devant lui.

Sauf que la qualité de vie est considérablement amoindrie depuis 2002, et qu'il en sera ainsi jusqu'à la fin de ses jours. Et tout se paie.

Le tribunal chiffre le préjudice futur à 1 115 475,44 euros.

Il ajoute à la somme les divers préjudices subis depuis 2002 : notamment le préjudice permanent - celui-ci est estimé à 449 344 euros -, le préjudice économique subi - 326 539,97 euros -, le préjudice esthétique - 12 000 euros - et plusieurs autres.

Dans ses calculs, Me Tieleman obtenait le montant de 3 253 656 euros.

Le tribunal de première instance de Nivelles, additionnant les différents montants, condamne la Région wallonne à verser 2 376 054,73 euros.

Certains montants sont à majorer des intérêts courant depuis l'accident, donc depuis 2002.

De sorte qu'en définitive, le total devrait avoisiner 3 millions d'euros.

Le jugement - nous l'avons vérifié - porte les signatures des trois juges qui siégeaient, à savoir trois dames, ainsi que celle de leur greffière. Après vingt-et-un an de discussions et de péripéties en tous genres, on peut maintenant écrire le mot 'fin'.