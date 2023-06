Affaire Sanda Dia: le YouTubeur Acid cité à comparaître par un ex-membre du Reuzegom

L'un de ces ex-membres a désormais cité à comparaître Acid. L'homme n'était pas présent lors du baptême fatal à Sanda Dia et il n'a pas été poursuivi, ni condamné dans cette affaire. Cette vidéo a cependant eu des conséquences pour lui et ses parents. Ceux-ci gèrent un grand restaurant à Anvers et ont fait face à de nombreuses critiques massives sur Internet ainsi qu'à des fausses réservations, ce qui les a contraints à désactiver leur système de réservation en ligne.

Acid est attendu devant le tribunal correctionnel de Bruges le 7 septembre, où il devra répondre à des accusations de harcèlement en ligne, d'infractions à la loi sur le traitement des données à caractère personnel, de calomnie et de diffamation.

Sanda Dia est décédé en 2018 lors d'une activité de baptême du cercle estudiantin Reuzegom à la KULeuven. En mai, la cour d'appel d'Anvers a acquitté les 18 prévenus d'administration de substances nuisibles et de négligence coupable. Ils ont cependant été condamnés à 200 à 300 heures de travaux d'intérêt général pour homicide involontaire, traitement dégradant et infractions à la législation sur le bien-être animal. Ce jugement jugé trop clément a suscité de vives réactions en Flandre.