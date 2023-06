Tueurs du Brabant: a-t-on oublié un crime atroce jamais tiré au clair?

Danièle Zucker relevait des constantes entre plusieurs faits attribués aux auteurs. D'ordres géographique, balistique (l'utilisation d'un calibre .22 et d'un 7,65 mm) et comportemental, telle la manie d'achever les victimes d'un tir derrière l'oreille droite. Les lieux étaient fouillés, les auteurs recherchant argent, armes et - atypique - aliments, vins et champagne. Malgré l'horreur des faits enfin, ils mangeaient sur place (ainsi à l'Auberge du Chevalier à Beersel, lors de l'assassinat du concierge José Vanden Eynde).

Dans ses recommandations, Danièle Zucker ajoutait qu'elle ne serait pas surprise d'apprendre que d'autres crimes que les 28 connus aient été commis entre 1981 et 1985. En particulier en 1984, cette année où rien ne leur est attribué. Pourquoi se seraient-ils 'interrompus' pendant plus d'un an, entre décembre 1983 et septembre 1985. Question simple, pourtant toujours sans réponse aujourd'hui.

13 février 1984, Bruxelles

Nous avons expliqué à diverses reprises (encore dans la DH du 9 février 2022) que la profileuse Danièle Zucker avait également montré l'intérêt d'enquêter sur un certain Nicolas Le Bon dont la sœur avait travaillé à l'Auberge du Chevalier à Beersel où un crime attribué à la bande, celui du concierge José Vanden Eynde le 22 décembre 1982. Ce Nicolas Le Bon avait subitement quitté le pays dans les années 1980, à un moment où l'on commençait à s'intéresser un peu à lui.

Les enquêteurs du Brabant wallon ignoraient à ce moment que le nom du même Nicolas Le Bon apparaissait très curieusement, dans le crime également non élucidé de Christine Van Hees (l'Affaire de la Champignonnière), tuée la veille de l'assassinat de Maurice Douillet à Ittre.

Cette piste-là, celle de Nicolas Le Bon, un commissaire issu de l'ancienne gendarmerie l'a refermée, le 7 mars 2012, en exactement deux lignes, au bas d'un PV : "Le Bon Nicolas a nié toute implication dans l'assassinat des nommés José Vanden Eynde (le concierge de l'Auberge du Chevalier) et Angelou (le chauffeur de taxi tué douze jours plus tard, également par les Tueurs du Brabant, NdlR)."

Et hop, Le Bon avait nié, et puisqu'il avait nié, on pouvait oublier.

Ça laisse pantois. En tout cas, à certains, le sentiment qu'on ne voulait surtout plus entendre parler de cette Zucker et de ce commissaire Ruth coupables de ne pas aller dans le sens qui plaît, celui d'un groupuscule d'extrême droite, d'une organisation clandestine incrustée dans l'appareil d'État, d'un service de renseignement étranger ou ce genre de choses qui ont le goût du public.

14 février 1984

Bref, encouragés par Danièle Zucker, les enquêteurs s'attelaient à fouiller les archives. Comme rien n'était numérisé, ils devaient compulser les BCS (Bulletin central de signalements) 'à la main', l'un après l'autre. L'entreprise était fastidieuse mais une surprise de taille les attendait : un assassinat atroce à Ittre (Brabant wallon) et effectivement perdu de vue.

Le 15 février 1984 en tout début matinée, un mercredi, le corps sans vie d'un certain Maurice Douillet, était trouvé dans le hall d'entrée de son habitation, en retrait de la rue de Bornival, où l'homme de 76 ans vivait seul.

Rue de Bornival. ©D.R.

En pleine campagne. La ferme la plus proche se trouve à cent cinquante mètres.

Le corps gisait dans une mare de sang, sur le dos, un bras recroquevillé en arrière. Avec, selon les articles de presse, "le visage complètement défiguré".

Invalide de guerre, veuf depuis douze ans, ayant perdu son fils dans un accident de voiture, M Douillet, qui était né le 11 mars 1907, était décrit comme "sans histoire". D'un naturel méfiant, il avait fait protéger la propriété par un système d'alarme qui semblait n'avoir pas fonctionné. L'affaire était confiée au juge de Nivelles, Jean-Michel Schlicker, et vite oubliée.

Il est vrai qu'un crime atroce qui accaparait la presse avait eu lieu à Auderghem la nuit précédente du lundi au mardi, celui d'une jeune fille de 16 ans, Christine Van Hees, retrouvée sur un bûcher, le corps en partie calciné. L'Affaire de la Champignonnière elle aussi est restée non élucidée

7 août 2009

Le 7 août 2009, Lionel Ruth, incité par Danièle Zucker, exhumait des archives l'assassinat de Maurice Douillet. A l'instar de l'astronome dont les calculs prédisent l'existence d'une planète, le commissaire cherchait un crime qu'on avait perdu de vue, un crime d'une extrême violence et présentant des similitudes. Bingo ! Avec l'affaire Douillet, il serait servi.

Les tueurs du Brabant, lors d'au moins neuf faits, ont utilisé un .22 ou un 7,65 mm. Maurice Douillet a été exécuté au moyen des deux, d'un .22 et d'un 7,65 mm.

Il a essuyé le premier tir, de calibre 7,65, alors qu'il se trouvait à l'extérieur de son domicile, devant chez lui. Il aurait ensuite été traîné dans le hall d'entrée et là, achevé de trois tirs de calibre .22 dans la tête, dont un derrière l'oreille droite. Pour ceux qui connaissent le dossier, la similitude avec les meurtres du policier Claude Haulotte le 30 septembre 82 à Wavre et du concierge José Vanden Eynde le 22 décembre suivant à Beersel, saute aux yeux.

Comme pour ce dernier, un vêtement (ici, une veste) avait été posé sur le visage de Douillet. Comme à Beersel, son habitation a été fouillée de fond en comble. Comme à Beersel, un même genre de butin - des armes et de l'argent - a été volé. Comme à Beersel, les auteurs ont consommé sur place - ils ont mangé des glaces et des gaufres. Et ça ne s'arrête pas là.

À Beersel, l'Auberge du Chevalier avait fait l'objet d'un premier cambriolage en septembre 1982, alors que José Vanden Eynde, qui sera tué lors du deuxième en décembre, dormait à l'étage. Du vin, du champagne avaient été volés ainsi que la caisse enregistreuse du restaurant.

La caisse fut retrouvée à proximité des étangs des Sept Fontaines, à Rhode-Saint-Genèse. Les armes volées chez Maurice Douillet ont également été retrouvées à Rhode-Saint-Genèse, également dans les Étangs des Sept Fontaines.

Elles ont été retrouvées avec des objets provenant d'un vol commis celui-ci au préjudice d'un habitant de la rue de l'Abbaye de Cîteaux à Wauthier-Braine. C'est encore un détail mais l'indication 'Wauthier-Braine' apparaît sur un document manuscrit découvert en forêt de Soignes, près de la clinique Dersheid à La Hulpe, après l'attaque à Wavre de l'armurerie Dekaise où un .22 et un 7,65 mm avaient été volés.

Enfin, cette rue de Bornival où M Douillet a été assassiné, se trouve à 1 km à vol d'oiseau du Large de Fauquez à Ronquières, où les auteurs des faits "Brabant wallon" ont jeté des objets dans le canal en 1985, parmi lesquels des armes volées chez Daniel Dekaise trois ans plus tôt.

Limogé

Chaque policier a sa théorie sur les coïncidences. Il y a ceux qui y croient. Ceux qui n'y croient pas. Ceux qui estiment qu'à partir de trois, ce ne sont plus des coïncidences. L'accumulation, si elle ne démontre rien, justifiait à tout le moins une enquête approfondie. L'affaire Douillet, qui n'était pas élucidée, ne l'a pas été depuis lors. Aucune trace, en tout cas, dans la presse.

Nous étions donc le 7 août 2009 et le commissaire Ruth, chef d'enquête de la Cellule, espérant que les scellés (pièces à conviction) de l'affaire Douillet n'avaient pas été détruits ou perdus depuis vingt-cinq ans, suggérait de les retrouver afin qu'il soit procédé à des expertises balistiques de comparaison avec le point 22 et les trois 7,65 utilisés par les Tueurs lors d'au moins neuf faits. Sauf qu'en janvier 2010, Lionel Ruth était écarté.

Quelles ont été les suites ? Un enquêteur ayant quitté la Cellule en 2015, qui aurait donc dû savoir, nous a confié n'avoir plus rien entendu de cela. Il avait le vague souvenir d'une réunion où l'on aurait décrété que la "piste Douillet" était "sans intérêt".

Et l'on n'a pas creusé.

Même si c'est hypothétique, chacun jugera, maintenant que la piste Beijer se referme.