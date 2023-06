Le Belge M.K., en vacances en Turquie, a été assassiné par asphyxie puis brûlé, provoquant ainsi un feu de forêt sur cinq hectares

M.K. ©DR

Le trentenaire belge était en vacances dans la station balnéaire de Marmaris, selon les médias locaux. La veille du jour où il a été retrouvé mort, le trentenaire se serait rendu dans un hôpital. Sur des images issues d’une caméra de sécurité diffusées par le média Haber Turk, M.K. marchait seul dans la rue cinquante minutes avant l’incendie.

D’après ce que le journal ‘Takvim’, l’identité présumée a été déterminée par la police suite à des témoignages et l’examen des nombreuses images des caméras de sécurité.

Une enquête à grande échelle sur l’incident a été lancée par les parquets généraux de Muğla et de Marmaris. Une personne nommée M.A. a été placée en garde à vue. Son profil était suspect. Il a des antécédents en matière de volc, coups et blessures volontaires”, abus sexuel, et menaces. Faute de preuve, il a été libéré.

L’échantillon de sang prélevé pour confirmer l’identité du corps a été envoyé à l’Institut de médecine légale. Selon CNN Turc, les proches de M.K. se sont envolés vers la Turquie pour l’identification et vérifier la correspondance ADN. Ce lundi, le ministère des Affaires étrangères belge n’avait pas encore reçu la confirmation que la victime était bien de nationalité belge.

L’incendie s’est déclaré vendredi vers 15h30 le 23 juin dans la forêt entourée de pins rouges du district de Sarıana à Marmaris. Ceux qui ont vu la fumée monter ont signalé au centre d’appel d’urgence 112. Neuf hélicoptères et 6 avions aériens, 6 camionnettes, 2 véhicules de premiers secours, 34 gicleurs, 17 véhicules d’approvisionnement en eau, 6 bulldozers, 6 remorques, 13 minibus, 5 camions-citernes, 1 véhicule de réparation mobile, 1 véhicule de gestion des incendies, 20 personnel technique, 18 ingénieurs forestiers et 380 ouvriers sont intervenus depuis le terrain. 5 hectares de forêt ont été endommagés dans l’incendie, qui a été maîtrisé en 3 heures.