"C’est encore pire que ce qu’on s’est imaginé": comment deux touristes se sont retrouvés en vacances avec Adrien Rompen, le meurtrier belge en cavale

Adrien Rompen étant alors en cavale, un mandat d’arrêt européen a été délivré. “Il a donc pu être interpellé et arrêté en Espagne ce lundi par les autorités espagnoles”, a indiqué mardi le procureur de division verviétois Gilles de Villers Grands Champs. Ce dernier salue “l’excellent travail des services de police en charge du dossier qui a permis la localisation de l’intéressé”. La procédure de rapatriement pour le ramener à la prison de Marche-en-Famenne est actuellement en cours.

Mais tout le mérite de la localisation d’Adrien Rompen ne reviendrait pas à la police. En effet, il convient de mentionner deux touristes français qui étaient en vacances en Catalogne. Ces derniers, lors de leur séjour, ont rencontré le fugitif à Tarragone. “On rencontre un Belge sur la plage. Un mec un peu bizarre mais il a pas l’air dangereux, il s’appelle Victor”, explique l’un des deux amis dans une publication sur Twitter. “Le mec décide de nous suivre à Montblanct un détail qui nous interpelle un peu, il insiste pour qu’on lui prenne son billet de train parce qu’il n’a que de l’espèce”, poursuit-il.

La situation devient alors de plus en plus déroutante. Tandis que les trois hommes se rendent au sommet de la montagne, Adrien, alias Victor, leur donne davantage de détails sur sa vie. “Le type a deux enfants, avec qui il ne s’entend pas. Quand on lui demande pourquoi, il répond simplement que ce sont des enfants rois et qu’il ne faut pas élever d’enfants comme ça. On ne comprend pas trop parce qu’il parle beaucoup en surface et qu’il ne donne pas beaucoup de détails”, écrit le Français. Le fugitif déclare alors avoir fait de la prison et, quand on lui demande pourquoi, il répond “avoir pris trop de coke et avoir déconné."

Un détail qui ne trompe pas

Au fur et à mesure qu’Adrien leur déroule le récit de sa vie, les deux Français constatent l’absence d’un personnage essentiel dans ses histoires : la mère des deux enfants. “Il nous parlait de ses anciennes conquêtes après elle, du fait que ses enfants “lui crachaient dessus” selon ses dires mais son ex femme, rien du tout.”

Ils émettent alors l’hypothèse qu’Adrien a été condamné pour avoir frappé sa femme, sans trop y croire. Un soir, les trois hommes décident de grimper au sommet de la montagne chargés de près de dix litres de boissons alcoolisées.

Les trois hommes au sommet de la montagne. ©Twitter/butters stan acc

Une fois la nuit tombée, l’ambiance change. Le comportement du Belge effraie les deux touristes qui décident de partir, devant malheureusement faire le chemin avec Adrien.

Alors qu’ils lui demandent de les laisser passer la journée seuls, Adrien revient en plein milieu de la journée pour boire des verres. Il fera l’erreur qui lui coûtera sa liberté lors de cet échange. “Il s’est appelé Adrien et on a demandé 'tu ne t’appelles pas Victor ?' Il a dit que c’était “un délire avec une amie” ce prénom mais qu’il s’appelle en fait Adrien”, explique le Français. Il leur vient alors l’idée de chercher sur internet les mots 'Adrien', 'recherché' et 'Belge'. “Je vois le visage de mon ami se décompenser, je me dis non ce n’est pas possible”, déclare le touriste face à la découverte d’un article faisant état de la cavale d’Adrien Rompen.

”C’est encore pire que ce qu’on s’est imaginé”, déclare-t-il. Réfléchissant rapidement, les deux Français réalisent qu’Adrien leur a une nouvelle fois donné rendez-vous à quatorze heures et décident donc d’appeler la police pour qu’ils arrivent vers treize heures trente. Elle arrivera finalement en même temps qu’Adrien.