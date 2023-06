Disparition en Tasmanie de la Liégeoise Céline Cremer : “Les conditions hivernales ne permettent pas de survivre si longtemps dans la nature sauvage”

Céline Cremer a été vue pour la dernière fois à Hobart. Ses amis et sa famille n’ont pas eu de nouvelles d’elle depuis le 12 juin.

La police de Tasmanie communique aujourd'hui qu’elle est de plus en plus préoccupée par les conditions météorologiques difficiles, avec des températures glaciales, de la neige et de la pluie.

La police a reçu un avis médical d’expert qui indique que “les conditions récentes ne permettent pas d’envisager la survie sur une si longue période durant laquelle Céline aurait été exposée dans la nature sauvage.”

Céline Cremer en Australie, 6 mois après sont départ de la Belgique. ©DR

À ce stade, la police pense que la voiture de Céline est dans le parking depuis au moins le 20 juin, et, selon ses informations, elle n’était équipée que pour une petite promenade en journée.

”Les efforts de recherche se poursuivent mais nous avons affaire à des brousses extrêmement denses et les conditions météorologiques difficiles devraient s’aggraver au cours des prochains jours”, indique la police. “Nous restons en contact étroit avec la famille de Céline, et nos pensées continuent d’être avec eux.”

Mercredi, lors d’une conférence de presse, l’inspectrice de police Anthea Maingay a déclaré que Céline “s’est probablement perdue ou est tombée. Rien n’indique l’implication d’une tierce personne.”

Les recherches jusqu’à présent ont inclus des équipes de recherche au sol, des drones et des hélicoptères, mais malheureusement aucun autre signe de Céline n’a été localisé depuis que sa voiture a été trouvée.