Alors que Timothy Southern se trouvait dans un bar, il aurait rencontré deux Canadiennes qui célébraient un anniversaire et qui tentaient de terminer le défi de boire les 21 cocktails de la carte avant minuit.

Il semblerait toutefois que l’Anglais n’était déjà pas tout à fait sobre lorsqu’il s’est mis en tête de relever ce défi. Le quinquagénaire avait déjà enchaîné les verres de bière et de cognac à son hôtel depuis le début de la journée avant de se rendre au bar le soir où les choses se sont corsées.

Le vacancier, au bout du 12e cocktail de la carte, est en effet retourné dans sa chambre d’hôtel au Royal Decameron Club Caribbean à Saint Ann, où il est décédé, comme l’indique le média ITV News.

Selon les premiers éléments de l’enquête, la cause du décès serait “une gastro-entérite aiguë due à la consommation d’alcool”.

La famille, interrogée par ITV News estime que les secours jamaïquains n’ont pas été assez efficaces pour tenter de sauver Timothy. ” Il était sur le dos en train de s’étouffer. Je l’ai mis en position latérale de sécurité et j’ai crié pour une ambulance. Il faisait un gargouillis. Il a vomi. Je criais son nom sans réponse”, a expliqué un membre de sa famille avant de s’indigner contre les services de secours.

“Lorsque l’infirmière est arrivée, j’ai demandé si une ambulance avait été appelée et elle a dit 'non'. Je pensais qu’elle prendrait le relais. Mais ce n’était pas le cas. J’ai vérifié son pouls et je ne l’ai pas trouvé ! Le traitement qu’il a reçu a été dégoûtant”, ajoute ce même membre de la famille qui estime que l’infirmière n’était pas suffisamment formée pour effectuer un massage cardiaque à la victime.