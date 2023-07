Alcool et drogue, cocktail explosif pour le trottinettiste

Malheureusement, cette hausse s’accompagne également d’une accidentologie négative : l’an dernier, on a recensé 1.748 accidents avec blessés contre 409 seulement en 2020.

Selon Vias, 29 % des accidents se produiraient à un carrefour. “Notamment lorsque la trottinette électrique est percutée par une voiture qui tourne à droite ou à gauche alors que la trottinette va tout droit (12 %), établit l’étude de Vias. Souvent, l’automobiliste ne voit pas le deux-roues arriver.”

Dans près d’un quart des accidents (23 %), seul le trottinettiste est en cause. Une chute parfois provoquée par des facteurs externes (10 %) liés aux roues qui peuvent se bloquer dans un avaloir ou un trou.

Autre constat : 9 % des accidents ont lieu avec des piétons ou des cyclistes. “Avec un trottinettiste presque toujours responsable de l’accident, indique Benoît Godart, porte-parole de Vias. Plusieurs accidents se sont produits sur le trottoir.”

Malgré l'interdiction, de nombreux trottinettistes continuent à circuler sur les trottoirs avec leur engin. ©JC Guillaume

Par ailleurs, le comportement d’un utilisateur de trottinette électrique joue également un rôle majeur (13 %). Ainsi, la plupart des accidents imputables aux trottinettes électriques ont lieu lors d’une virée ou d’une fête avec un utilisateur sous emprise d’alcool ou de drogues.

Selon Vias, près de 14 % des accidents auraient également pu être évités si l’interdiction de circuler sur les trottoirs avait été adoptée avant 2022. Et 5 % des accidents auraient pu être évités si la trottinette ne véhiculait pas plus d’un passager, “la présence d’un deuxième passager ayant une incidence sur l’équilibre et la concentration du conducteur.”

Enfin, 30 % des accidents auraient peut-être pu évités si la trottinette disposait de catadioptres et bandes réfléchissantes. “Dans plusieurs accidents, les usagers ont en effet déclaré ne pas avoir vu la trottinette dans l’obscurité. Cette mesure peut donc êtreefficace, même si le port obligatoire de la veste fluo le serait certainement plus encore.”

Pour rappel, les blessures à la tête (40 %), les fractures (32 %) et les contusions sans fracture (28 %) constituent les traumatismes les plus fréquents lors d’accidents de trottinettes.

"Cette nouvelle mobilité doit être encadrée", estime Georges Gilkinet

Malgré l'interdiction, il n'est pas rare de voir deux personnes sur une même trottinette. ©Alain Apaydin / Bestimage

« Notre mobilité évolue, à l'image des trottinettes, a réagi le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet. Cette nouvelle façon de se déplacer doit être correctement encadrée. C'est pourquoi, l'année dernière, nous avons clarifié la législation relative à leur usage en posant de nouvelles balises. Les utilisateurs de trottinette doivent avoir au minimum 16 ans, ne peuvent pas rouler sur les trottoirs et ne peuvent circuler à deux sur une même trottinette. Ces mesures rendent l'utilisation des trottinettes électriques plus sûre, à la fois pour les conducteurs et pour les autres usagers de la voie publique."

À l'instar de Vias, le ministre affirme devoir continuer à sensibiliser le public sur le sujet. En collaboration avec les différents niveaux de pouvoir, nous travaillons sur le projet « All For Zero » : un plan d'action interfédéral visant à réduire radicalement le nombre de morts et de blessés graves sur nos routes. Tous les usagers de la voie publique, et certainement les plus actifs et les plus vulnérables, doivent s'y sentir en sécurité. Dans ce cadre, nous restons attentifs à l’évolution de la sécurité des utilisateurs de trottinettes. Si nécessaire, nous n’hésiterons pas à renforcer les règles en matière de sécurité routière les concernant. »