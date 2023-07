"Les gens qui sont en train de casser je leur dis : arrêtez. Qu'ils ne cassent pas les vitrines, qu'ils ne cassent pas les écoles, pas les bus. Arrêtez, c'est des mamans qui prennent les bus, c'est des mamans qui marchent dehors", a exhorté Nadia, la grand-mère de Nahel, interrogée sur BFMTV.

La Première ministre Elisabeth Borne a assuré dimanche aux maires, après l'attaque à la voiture-bélier de la maison de l'édile de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), que le gouvernement ne "laissera (it) passer aucune violence" et que "la plus grande fermeté" serait appliquée dans les sanctions.

Depuis mardi dernier, les communes sont partout en France le théâtre de troubles graves, qui ciblent avec une extrême violence les symboles républicains que sont les hôtels de ville, les écoles, les bibliothèques, les polices municipales.

"Nous ne laisserons rien passer. Nous serons aux côtés des maires", a déclaré la cheffe du gouvernement qui s'est rendue dans la ville apporter son soutien au maire Vincent Jeanbrun (LR). Vers 01H30 du matin, un véhicule destiné à prendre feu a pénétré dans l'enceinte du pavillon du maire de L'Haÿ-les-Roses, incendiant le portail et un véhicule de la famille. Son épouse s'est fracturé une jambe en fuyant avec ses deux enfants de cinq et sept ans. "Cela fait plusieurs mois que l'on travaille sur ces questions de violences sur les élus", a rappelé la Première ministre qui avait rencontré encore jeudi leurs associations. Lors de la réunion à la mairie, elle a indiqué "regarder comment on accompagne les villes qui ont des équipements détruits".

"On ne va pas vous laisser seuls, on sera aux côtés des maires, aussi des maires qui ont une difficulté pour accompagner les jeunes pendant les vacances", a-t-elle lancé. M. Jeanbrun, visiblement marqué, lui avait décrit auparavant les violences perpétrées dans sa commune de plus de 30.000 habitants. "On n'est plus dans une logique de pression ou quoi que ce soit. On était dans l'animalité pure", selon lui.

Sa femme, qui s'est fait opérer dimanche midi, "a découvert qu'elle ne marcherait pas pendant trois mois" et sa fille "s'est fendue l'arcade" sourcilière, a-t-il répondu à Mme Borne qui prenait des nouvelles. La nuit de samedi à dimanche a été marquée par de nouvelles émeutes qui ont entraîné 719 arrestations.