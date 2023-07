40 ponts jugés dangereux en Wallonie : voici où ils se trouvent (CARTE)

Une catastrophe qui avait mis en lumière la problématique de telles infrastructures, parfois âgées de plusieurs dizaines d’années, qui soufrent de l’usure du temps : la pluie, le gel ou encore le passage de véhicules de plus en plus lourds soumettent ces ouvrages à rude épreuve.

Récemment, la députée-bourgmestre d’Ouffet, Caroline Cassart, s’est inquiétée de l’état de certains ponts en Wallonie auprès du ministre wallon des Infrastructures et de la Mobilité, Philippe Henry. Lequel, mi-mars, avait rendu une cartographie peu rassurante des ponts wallons : selon les inspections annuelles opérées par le SPW Mobilité et Infrastructures, 40 ouvrages classés A présentaient des défauts “très importants” et 188, classés B, des défauts “importants et évolutifs”. Soit davantage qu’il y a cinq ans, selon les chiffres communiqués par le ministre.

"L’estimation budgétaire se fait pont par pont. Les cas sont tous différents et ne nécessitent pas nécessairement des travaux immédiats."

Depuis, les choses se sont légèrement améliorées : des travaux sur trois ouvrages d’art (un aqueduc à Pont-à-Celles, le tunnel du ravel de Falaën à Anhée, et l’aqueduc du ruisseau de la Taille Frechet, sur le Ravel de Couvin) ont été menés à bien. Ils ne demandent plus qu’une inspection pour changer de catégorie.

Pour les 37 autres, la situation reste problématique. Pourtant, comme indiqué en commission par le ministre Henry, “le suivi accordé aux ouvrages classés en A diffère en fonction de la raison qui a conduit en ce classement et de l’importance de l’ouvrage vis-à-vis du trafic. L’estimation budgétaire se fait pont par pont. Les cas sont tous différents et ne nécessitent pas nécessairement des travaux immédiats.”

Dans les faits, le pont d’Yves-Gomezée, sur la N5 à Walcourt, devra être remplacé pour un montant budgété de 19 millions d’euros. Avec un début des travaux qui n’aura pas lieu avant 2024 au moins. D’autres ouvrages comme celuide la Fontaine-Sevenans à Hélécine (N279), le pont Goulet Darse de Baudour, à Saint-Ghislain, le pont de Prayon sur Vesdre, à Trooz, le pont Capitte à La Louvière, le pont du Moulin à Lens, le vieux pont de Poumon à Aywaille, le pont de la Duve à Hastière, le pont sur la Mandebras à Rulles et d’autres encore seront à remplacer.

Plusieurs ponts sont en phase d’adjudication des marchés publics ou en cours de travaux. Comme le viaduc de Huccorgne à Wanze.

Plusieurs ne dépendent par directement de la Région, comme le pont ferroviaire d’Houdeng-Goegnies dépendant de la SNCB, le pertuis de l’Ernelle qui dépend du port de Charleroi ou encore le pont du Grand Pachis à Rochefort, qualifié de privé par le ministre, et le pont de la Fermer Naron à Rochefort, d’appartenance royale.

Pour d’autres enfin, le ministre estime qu’il n’y a “pas urgence” (pont-levis de la tête de Garde à Liège et pont de la Duve à Hastière) et qu’ils ne présentent pas de risques à court terme (vieux pont de Poumon à Aywaille) tandis que les derniers sont toujours à l’étude quant aux travaux à réaliser.

À Binche, la voûte des Récollets ne sera pas en travaux à court terme. Le ministre préfère “avoir ça à l’œil et éviter les frais inutiles, sachant qu’en centre-ville, au premier problème, on en sera averti.”

Les ponts dangereux en Wallonie ©IPM Graphics

Un état “inquiétant” de la situation, dénonce la députée wallonne Caroline Cassart

Pour la députée Cassart, l’état des lieux des ponts en Wallonie est “inquiétant” puisque 38 ponts conservent donc des “défauts importants. “Les chiffres sont là et c’est d’autant plus inquiétant si la Région n’a pas le budget. Des évaluations sont en cours. Mais depuis combien de temps ? Il y a urgence et on ne fait rien.”

Selon Caroline Cassart, laisser pourrir les ponts encore un peu plus pourrait être problématique pour les finances wallonnes car les dégâts de ces ouvrages d’art pourraient s’aggraver. “Au lieu de mettre 100.000 euros aujourd’hui, on devra peut-être en mettre 200.000 euros. Pour moi, laisser les choses en l’état est un très mauvais calcul. La Région doit trouver urgemment des solutions et mettre en place des mesures conservatoires.”