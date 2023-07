Il commet des infractions de roulage et est envoyé quatre semaines en prison sans y avoir été condamné

Tout a commencé en mai dernier pour ce monsieur, épinglé par la justice pour de nombreuses infractions au Code de la route. Ce n’est pas la première fois qu’il “déconne” et, de l’aveu même de son avocat, Xavier a un peu tiré sur la corde. Il a conduit sans être en possession d’un permis de conduire. Il s’est fait pincer et, en toute logique, il se retrouve devant le tribunal de police. Et c’est là que ça va se corser. Me Jean Francis Delpérée, l’avocat de Xavier, raconte.

Un oubli ?

”Mon client a été jugé par le tribunal de police de Hal. À l’audience, le substitut du procureur réclamait deux ans de prison. Mon client a finalement écopé d’une peine d’un an de surveillance électronique. Et le juge ne rajoute rien d’autre par rapport à cela dans son jugement, explique Me Delpérée. Ce qui est une erreur car il aurait dû ajouter une peine subsidiaire en cas d’inexécution de la peine de surveillance. C’est même une condition fixée par la loi, mais ça n’a pas été fait. Sans doute un oubli, mais quoi qu’il en soit, aucune peine de prison n’était inscrite dans le jugement”.

Xavier et son avocat sortent de la salle d’audience. Le désormais condamné attend pour exécuter sa peine sous bracelet électronique. Durant l’audience, Xavier a expliqué qu’il était en plein déménagement. Il a signalé un changement d’adresse en cours. Des informations loin d’être anodines, puisqu’une adresse est nécessaire pour contacter Xavier et lui notifier un rendez-vous en vue d’un placement du bracelet électronique.

Et le procureur du Roi n’a pas attendu longtemps pour que la demande soit envoyée à Xavier. Un premier courrier lui est envoyé par le centre de surveillance électronique quelques jours après la dernière audience. Sans réponse. Suivra une lettre de rappel. Toujours sans réaction de Xavier.

Ce dernier avait, selon son avocat, eu un mauvais pressentiment dans ce dossier. Sans nouvelles de la justice, il s’est présenté spontanément au commissariat de police pour rappeler qu’il avait déménagé. Là-bas, les policiers encodent son nom dans l’ordinateur et lui annoncent qu’il est privé de liberté, que cela a été ordonné par le procureur du Roi. Direction la prison.

”À partir du moment où il y a eu un courrier de rappel sans suite à l’encontre de mon client, le procureur a décidé de commuer la peine de surveillance électronique en peine de prison, poursuit Me Delpérée. Son raisonnement est que cela aurait dû être inscrit dans le jugement. Cela n’est pas le cas? Eh bien nous allons faire comme si ça l’était. Sauf que c’est illégal. C’est un abus. Il a donné l’ordre d’arrêter mon client.”

Quatre semaines de prison qui ont coûté 30 000 euros

Pour Xavier, c’est le début d’un méli-mélo qui lui coûtera un mois de prison sans raison. “Mon client a été privé de liberté la veille de la grève nationale du 22 mai. Et le procureur avait donné l’ordre qu’il soit incarcéré à la prison de Saint-Gilles, qui est pourtant en déménagement. Finalement, mon client s’est retrouvé non pas à Saint-Gilles, mais à Haren alors que son dossier est, lui, resté à Saint-Gilles. Mon client s’est donc retrouvé incarcéré de façon illégale et sans recevoir le moindre document”.

L'avocat entame les démarches nécessaires pour essayer de comprendre par quel processus son client s’est retrouvé enfermé. Et pour quelles raisons. Sans réponse concrète, il saisit le juge des référés. Objectif : faire libérer Xavier en rappelant que le jugement ne stipulait aucune peine de prison. Que cette dernière est donc illégale. La Libre a pu consulter l’ordonnance rendue par le tribunal de première instance qui a donné raison à Me Delpérée et son client. Ces derniers ne comptent toutefois pas en rester là.

”Ce qui est effrayant, c’est de voir que le ministère public a commis un abus, partant du principe qu’il pouvait interpréter une décision de justice comme il le souhaitait. Il s’est dit : “Le jugement n’est pas complet ? Ce n’est pas grave, on va ajouter ce qui manque et ça ira. C’est un abus scandaleux qui a causé du tort à mon client. Il y a un préjudice moral mais également un préjudice financier. Ces quatre semaines de détention ont coûté 30 000 euros à mon client qui venait de commencer une activité en tant qu’indépendant et qui, à cause de cette histoire, se retrouve dans une mauvaise situation. On n’a pas le droit de mettre quelqu’un en prison de manière illégale. Mais ici, en plus, le temps qu'on lui a pris quand il était en prison, cela lui a coûté de l’argent. On va se battre pour réclamer à l’État belge des dommages et des intérêts. Il y a eu une faute, nous demanderons donc réparation”, ajoute Me Jean Francis Delpérée. Qui va donc entamer un nouveau combat judiciaire.