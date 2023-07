Plainte en vue contre Marie Arena après ses propos mal reçus au Liban: "Riad Salamé, ce corrompu, doit être sanctionné"

Les propos ne resteront pas sans lendemain. Depuis Beyrouth, Riad Salamé, gouverneur de la Banque du Liban, a chargé ses avocats belges Pierre Chomé et Rémy Kriwin de déposer plainte à Bruxelles contre Marie Arena pour calomnie et diffamation.

Riad Salamé, de "sauveur du Liban" à "homme le plus détesté du pays"

A la tête de la Banque centrale libanaise depuis 1993, Riad Salamé a longtemps été considéré comme le sauveur du Liban. Il est devenu aujourd'hui l'homme le plus détesté du pays où certains le tiennent pour le principal responsable du chaos dans lequel ce pays tenu naguère pour la Suisse du Moyen-Orient, sombre ces dernières années.

Riad Salamé, le gouverneur de la Banque centrale du Liban. ©BELGA

D'autres, refusant de hurler avec les loups, rappellent que c'est bien Riad Salamé, en tant que gouverneur de sa banque centrale, qui a maintenu le Liban à flot pendant plus d'un quart de siècle. Pour ceux-là, il serait trop facile de faire aujourd'hui de Riad Salamé le bouc émissaire du naufrage libanais.

Riad Salamé est fortuné, et c'est ce qui donne aussi du grain à moudre à ceux qui l'accusent de s'être enrichi de manière illicite et d'avoir détourné plusieurs centaines de millions d'euros de fonds publics libanais pour acquérir de nombreuses propriétés dans plusieurs pays européens.

"Disposer d'une fortune personnelle ne fait pas automatiquement de vous un corrompu", rappelle, à Bruxelles, Me Chomé. Riad Salamé, poursuit l'avocat, a dû clarifier et justifier sa fortune auprès des autorités libanaises à diverses reprises depuis 1978. Pour Pierre Chomé encore, le gouverneur n'était pas seul à décider. De telles décisions ne se prennent pas seul. Les choix de politique monétaire étaient validés et approuvés tant au Liban qu'à l'international.

Il a notamment fait l'objet d'une enquête du juge Michel Claise

Toujours est-il que des plaintes pour "malversations financières", souvent basées sur les mêmes éléments, sont déposées dans plusieurs pays européens, notamment par des ONG. De sorte que Riad Salamé fait l'objet d'enquêtes au Liban ainsi qu'en France, en Allemagne, au Lichtenstein, au Luxembourg, en Suisse et Belgique où le juge Michel Claise, sur commission rogatoire de sa collègue française Aude Buresi, a saisi récemment, mais à titre purement conservatoire, un immeuble à l'avenue Louise.

Riad Salamé est désormais interdit de sortie du Liban. En Europe, il fait l'objet de deux mandats d'arrêt internationaux délivrés par les justices allemande et française, cette dernière lui reprochant de n'avoir pas répondu fin mai à une convocation très empressée de la juge Buresi.

À lire aussi

Lynchage

Dans la tempête, Riad Salamé clame son innocence. Il s'estime victime d'une cabale politique et de règlements de comptes où certains y trouvent un intérêt, dans le but de lui faire assumer l'entière responsabilité de la crise financière du pays. Cela s'accompagne d'un bashing médiatique qui s'apparente à du lynchage, selon lui. L'homme de 72 ans entend faire face. À une journaliste qui lui demandait s'il se considère comme un criminel comme beaucoup semblent le penser, Riad Salamé répondait, le 19 mars : "Ce que j'essaie de faire et d'accomplir est en accord avec les lois du pays (...). La situation, ces dernières années, a été particulièrement difficile : le Covid, l'explosion du port de Beyrouth, les incendies de forêts, le shutdown du système bancaire : je ne pense pas être le criminel qui a fait tout cela. J'essaie par contre de maintenir le système."

C'est dans ce contexte que Marie Arena intervenait, le 16 juin, au Parlement européen, à Bruxelles, taxant Riad Salamé de "corrompu".

"Mme Marie Arena semble servir les intérêts du Qatar et du Hezbollah"

Me Chomé annonce un dépôt de plainte. "L'intervention de Mme Arena, avec ses allégations péremptoires, sans apport du moindre élément ni rappel de la présomption d'innocence, constitue une condamnation publique. Sans précaution oratoire, M Riad Salamé est traîné dans la boue devant la plus haute instance européenne." Ce faisant, poursuit Pierre Chomé, "Mme Arena semble servir les intérêts du Qatar et du Hezbollah derrière lequel se trouve l'Iran, ni l'un ni l'autre n'ayant l'air d'espérer que le Liban sorte de la crise."

Me Chomé annonce un dépôt de plainte, à Bruxelles, pour calomnie/diffamation ainsi que pour dénonciation calomnieuse à l'autorité.

Contactée depuis vendredi, Mme Marie Arena n'a pas donné suite.