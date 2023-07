La drogue du zombie fait-elle déjà des ravages en Belgique? Cette vidéo très troublante le laisse penser

Pour notre part, nous avons pu vérifier que la vidéo d'un peu plus d'une minute, a bel et bien été filmée à Bruxelles. Là-dessus, pas de doute.

Quant à affirmer que la personne dont le comportement est si caractéristique avait consommé de la drogue zombie, cela reste à établir. Mais Gaëtan Van Goidsenhoven, qui a été bourgmestre d'Anderlecht où il conserve les contacts nécessaires, avertit que "certains policiers n'hésitent pas à évoquer la présence de cette drogue dévastatrice". Or la scène a été filmée à Anderlecht.

La "drogue du zombie", de son vrai nom la xylazine, arrive des Etats-Unis où elle était à l'origine, dans les années 1960, un produit vétérinaire utilisé comme anesthésiant pour les chevaux notamment. Détournée de son usage premier, on la nomme "zombie drogue" parce que l'effet causé entraîne chez les consommateurs une démarche un peu particulière, voûtée et ralentie, qui leur donne l'aspect de "morts-vivants ".

Dangers

Autorisée à des fins vétérinaires depuis 1972 outre-Atlantique par la Food and Drug Administration, l'utilisation de la xylazine est détournée en drogue injectable à partir des années 2000. Elle se présente, en effet, sous la forme d'une solution injectable, claire et incolore. Peu chère et relativement facile à se procurer, elle semble apporter au consommateur l'impression de flotter et d'être déconnecté de la réalité. La xylazine provoque également des hallucinations, des états de stupeur et des pertes de connaissance. Un danger est que les personnes qui s'injectent des drogues contenant de la xylazine peuvent développer des blessures aux points d'injection. Les plaies vont dégénérer en escarres et dans les cas les plus avancés, en gangrènes et nécroses des tissus qui nécessiteront une amputation.

Elle cause également des effets sur le cerveau, poursuit la littérature médicale qui ajoute que des cas ont été signalés d'arythmies ventriculaires, de dépressions respiratoires, de coma.

Enfin et surtout, la consommation de xylazine revêt un haut pouvoir addictif; sa combinaison avec un opioïde maximise les risques d'addiction. La drogue du zombie fait des ravages outre-Atlantique. On rapporte qu'à Philadelphie par exemple, 90 pour cent des toxicomanes l'utilisent. Et l'on craint maintenant son arrivée en Europe.

Vérification

Cela étant, il reste à établir que la personne filmée sur le trottoir à Anderlecht près de la station de métro Clemenceau, a effectivement consommé cette drogue. Si Gaëtan Van Goidsenhoven évoque "une ressemblance troublante avec les images provenant des États-Unis", la prudence, à défaut d'examen toxicologique formel, est de mise.

Mardi passé, France Info réfutait l'arrivée en France de la drogue zombie en démontrant que les vidéos prétendument françaises diffusées sur TikTok, provenaient en réalité des Etats-Unis. C'est vérifiable, en effet, à certains détails.

Ce n'est pas le cas de la vidéo qui nous est parvenue : nous l'avons vérifié, il est certain que les images ont été filmées rue de la Clinique, près de la station Clemenceau, sur le trottoir de droite en direction de la place du Conseil et de la maison communale.

Mais la personne a-t-elle consommé de la drogue zombie ? L'a-t-on interpellée ? A-t-elle été prise en charge entre-temps et a-t-elle reçu des soins ? Pour Gaëtan Van Goidsenhoven encore, ce quartier "confronté aux guerres de territoires entre bandes de trafiquants, et à la présence de consommateurs de plus en plus déclassés socialement et parfois agressifs, a sombré dans l'enfer de la drogue. Le quotidien, pour certains qui habitent là, ce sont les bagarres au couteau à l'heure de la sortie des écoles, ou la nécessité d'enjamber des personnes dormant dans les entrées d'immeubles au milieu de leurs excréments ".