Vingt ans après, le chef de la Bande de la Basse-Sambre, dite “de la terreur”, témoigne : “Notre gang ? Famille, argent facile, restos, ecort girls…”

En 2004, Tuncaï Kenctemur prend quinze ans de prison aux Assises du Hainaut. Les premières en Belgique ciblant une bande organisée ayant certes semé l’épouvante à Sambreville, Fleurus, Fontaine-l’Evêque, Charleroi, Aiseau-Presles, Gerpinnes ou encore Fosses-la-Ville mais où il n’y a pas eu mort d’homme. Les violences physiques et, surtout psychologiques, subies par les victimes, plombées par des séquelles à vie pour certaines, ont été été telles, suite à ces semaines de carnages répétés dans une cadence infernale, que les sept membres ont dû finalement rendre des comptes face à un jury populaire. Deux ont été acquittés. Ce n’est pourtant pas le chef qui a pris le plus. R.D., le plus virulent, s’est pris, lui, vingt ans dans la figure. “Je pense que c’est le témoignage d’une victime qui m’a présenté comme quelqu’un de très calme et d’attentionné qui m’a évité une plus lourde peine”, analyse a posteriori Kenctemur.

Tuncaï Kenctemur, chef de la "Bande de la Basse-Sambre" aux Assises en 2004 avec 6 complices présumés: cinq d'entre eux seront condamnés, Kenctemur pour quinze ans de prison.

Près de vingt ans plus tard, alors que son casier judiciaire énumère 24 faits, il se souvient de certains coups avec plus de remords que d’autres : “Une prise d’otage d’un couple. Leur bébé était-là. Après 35 minutes, nous n’avions pas trouvé le coffre. Nous avons fait une demande de rançon. J’avais horreur de tomber sur des femmes aussi. Il y a des pleurs, des larmes… Mais pour moi, notre fait d’armes le moins glorieux reste l’agression et le vol de ce couple de Fosses-la-Ville. (NdlR. le père a dû aller jusqu’au distributeur de billets pendant que sa famille est tenue en otage). Il y avait deux enfants dans l’histoire.”

À lire aussi

Comment Tuncaï est-il tombé “dedans” ? Très rapidement, en fait…

À cette époque encore, le grand banditisme frappait les esprits et les imaginations en Belgique. “Marcel Habran, Patrick Haemers, Alexandre Varga que j’ai fréquenté avant et pendant la prison… Les derniers gangsters qui avaient une certaine classe, un code de conduite. Ils n’agissaient pas pour seulement 10 000 euros mais minimum 500 000 voire 1 million. Ils ne poignardaient pas pour un GSM comme c’est le cas aujourd’hui.”

L’ex-caïd ne se déguise pas derrière des excuses auto-apitoyantes sur fond de “Faut comprendre, j’ai connu la Cour des Miracles”. Non, il n’a pas eu une enfance malheureuse ni une scolarité chaotique. Non il n’a pas manqué d’amour. Bien au contraire. “Mes parents ont toujours fait de sorte que nous, les huit frères et sœurs, ne manquions de rien. J’étais le gâté de la famille parce que j’étais blond aux yeux bleus.”

À lire aussi

N’empêche… Deuxième secondaire, Tuncaï se frotte à de nouvelles fréquentations : “J’ai commencé à fumer du cannabis, à tirer des lignes de cocaïne.” A 18 ans, le Carolo était dealer, et grossiste, notamment pour payer sa consommation. Il sera arrêté.

Papa capte le danger. “Il m’a emmené en Turquie et m’a mis à l’armée.” La formation est du genre commando. Manipulation des armes, tir au lance-roquettes, à la MG3, à la kalachnikov, intégration des tactiques de combat, manipulation d’explosifs, d’armes de poing, placements de mines antipersonnelles, anti-tanks… Tuncaï est du genre doué.

À lire aussi

En 1999, le formé à la violence revient en Belgique, dans la maison où il est né. À Farciennes. Une personne vient le trouver : “Tu as fait l’armée, tu connais les tactiques. Pourrais-tu participer à un hold-up ?” Les voici partis à quatre, avec kalachnikovs, gilets pare-balles, talkies-walkies, cagoules, explosifs… “Ensemble, on a eu sept millions de francs belges. Plus tard, deux de mes coéquipiers se faisaient assassiner. C’est là que je crée une équipe.”

”Nous nous sommes équipés de kalachnikovs, d’armes de poing à, à barillet ou automatiques, de gilets, de scanners, d’explosifs, à louer des box pour cacher nos véhicules pour nos braquages futurs. “

La “Bande de la Basse-Sambre” est née : “Au début nous étions trois. Puis, des personnes que nous fréquentions se sont jointes à nous. Nous nous sommes équipés de kalachnikovs, d’armes de poing à, à barillet ou automatiques, de gilets, de scanners, d’explosifs, à louer des box pour cacher nos véhicules pour nos braquages futurs. Des Audi, des BMW… Après, on a commencé à faire des car-jackings et nous revendions à l’Est, puis des home-jackings pour vider les coffres-forts chez les bourgeois. “

guillement Plusieurs voitures de police nous attendaient. Nous étions dans une Audi. Il y a eu fusillade. Moi, j’ai tiré à la kalachnikov au niveau des radiateurs des véhicules. Nous nous sommes échappés mais une balle a touché mon bras. Nous avons ensuite abandonné l’Audi, la police a retrouvé des traces de mon sang.

Les médias ne parlent que d’eux. Vu la récurrence des opérations et la pression populaire tantôt horrifiée tantôt séduite par ce gang aux actions ultra-répétées sur un court laps de temps faisant la nique aux autorités, la confrontation avec à la police est inéluctable. Celle-ci survient après un hold-up à Tamines. “Plusieurs voitures de police nous attendaient. Nous étions dans une Audi. Il y a eu fusillade. Moi, j’ai tiré à la kalachnikov au niveau des radiateurs des véhicules. Nous nous sommes échappés mais une balle a touché mon bras. Nous avons ensuite abandonné l’Audi, la police a retrouvé des traces de mon sang.” Un dégoulinement corporel qui lui sera fatal quelques semaines plus tard…

Tuncay Kenctemur .L'ex chef de la Bande de la Basse Sambre ©Bernard Demoulin

“Nous savions très bien la détermination de Tuncaï Kenctemur”, a témoigné un chef de l’Escadron aux Assises. “Nous n’avons pas pris le risque de riposter”

Tuncaï sent que l’étau se resserre. Mais décide de continuer, bien que conscient que les risques d’être mis hors d’état de nuire ont explosé. La police a son ADN. Vestige de sa période de dealer. L’étau se resserre au fil des écoutes téléphoniques, la bande est identifiée. Sa localisation est mouvante mais les points de chute récurrents se précisent. La tentation d’un nouvel home jacking est plus forte. “Dans l’Audi sortie du box, j’ai vu une voiture civile. J’ai dit à mon coéquipier que nous étions suivis, il ne m’a pas pris au sérieux. Jusqu’à ce que deux Audi de l’Escadron belge d’intervention nous coupent la route. Un hélicoptère était au-dessus de nous. J’ai tiré des rafales de kalachnikov aussi bien sur eux que sur l’hélicoptère.” La police sait à qui elle a affaire, à un ancien commando de Turquie : “Nous savions très bien la détermination de Tuncaï Kenctemur”, a témoigné un chef de l’Escadron aux Assises. “Nous n’avons pas pris le risque de riposter et de les laisser partir hormis un seul complice qui s’est rendu.”

guillement Je sentais que, tôt ou tard, je serais pris. Quelque part, cette arrestation m’a soulagé. Quelque chose en moi souhaitait que je sois pris. L’engrenage était devenu infernal

Ce n’est que partie remise. Opération “Flash” le 21 novembre orchestrée par la Brigade spéciale d’intervention. “J’ai été le premier pris de la bande. J’étais arrêté à un carrefour. Quatre véhicules de l’Escadron m’ont barré la route. Il y avait un hélico au-dessus de moi. Les policiers étaient encagoulés. Je sentais bien, à leur attitude déterminée, que je n’avais pas intérêt à bouger d’un millimètre. “C’est vous qui tirez sur les flics”, m’ont-ils dit. Je n’avais rien vu venir. Je n’ai pas pu m’empêcher de me dire “Bien joué, les gars”. Je sentais que, tôt ou tard, je serais pris. Quelque part, cette arrestation m’a soulagé. Quelque chose en moi souhaitait que je sois pris. L’engrenage était devenu infernal.”

À lire aussi

Kenctemur sera libéré au bout de huit ans et huit mois de prison, dont deux en préventive : “Toutes les audiences se passaient en prison et pas au Palais de Justice. La peur que je m’évade avec de l’aide extérieur. C’est pour cela aussi que, tous les trois mois, on me transférait dans une autre prison. J’ai fait à peu près toutes les prisons du Royaume. M’évader, honnêtement, j’aurais pu m’évader. Mais je misais sur une libération conditionnelle à tiers peine. Finalement, j’ai dû attendre la moitié.”

Libéré conditionnellement, Tuncaï reçoit l’autorisation de retourner en Turquie pour se marier et y vivre. “Je devais revenir en Belgique tous les trois mois pour passer devant le tribunal d’application des peines.”

Il y restera huit ans, suivra une formation en orthopédie traumatologie, puis de travailler dans ce créneau : Ensuite, il divorce et revient à Farciennes, en 2019, non sans, entre deux, un nouveau passage par la case prison en Turquie durant 37 mois après s’être fait arrêter à la frontière iranienne avec deux kilos d’amphétamines. “Après ce divorce, aujourd’hui encore, je ne peux plus voir mes deux petites filles.”

"Des amis ? Très peu. Ma famille me suffit. Je ne veux plus être tenté. Je ne suis pas encore certain d’être à l’abri d’une rechute. Je ne vais plus dans les stations essence ou des night-shops, ou alors si je ne peux pas faire autrement. Chaque fois, des images me reviennent.

L’homme de 42 ans est en recherche d’emploi. “J’ai été refusé pour un Article 60, à cause de mon casier. Mon nom reste très connu.” Des amis ? Très peu. “Ma famille me suffit. Je ne veux plus être tenté. Je ne suis pas encore certain d’être à l’abri d’une rechute. Je ne vais plus dans les stations essence ou des night-shops, ou alors si je ne peux pas faire autrement. Chaque fois, des images me reviennent.”

Si Tuncaï Lenctemur accepte de se dévoiler aujourd’hui, pour la première fois, ce n’est pas pour véhiculer des circonstances atténuantes. Le fameux “Nous étions jeunes, nous étions fous…” : ce n’est pas pour lui ! “Du tout, j’avais bien la tête bien froide sur les épaules. Il faut de l’intelligence pour organiser un hold-up. C’est un travail d’architecte. Du repérage, de la localisation de caméras… tout est minuté.”

C’est par quête de rédemption que l’ex-gangster s’épanche aujourd’hui. L’homme se dit avide de bonnes actions. Ses propos visent à sensibiliser les jeunes à ne pas tomber dans le crime ou la délinquance pour “de l’argent facile”, inquiet qu’il est de voir qu’aujourd’hui, qu' “on peut tuer pour à peine 2 000 euros, par exemple pour financer sa consommation de drogue”. “Après mon premier casse, j’avais 120 000 euros. Je partais en vacances. J’habillais mes neveux, mes nièces… J’ai fait tout ça pour l’argent facile. Cela me rassurait d’avoir beaucoup d’argent. Si je n’avais que 5 000 € sur moi, je me sentais malheureux. Mais quand on sait ce qui peut attendre en prison, dans un 8 m2, ça n’en vaut pas la peine. Un vol avec violence, c’est 10 ans. On se fait du mal à soi et à sa famille. J’ai fait du mal à mes parents. Je n’ai pas pu tout dire à mon papa avant qu’il décède. C’est une douleur. Maman m’a pardonné. La vie, c’est le travail. Les grands caïds, c’est ceux qui bossent pour nourrir leurs enfants”

C’est notamment afin de partager ce type de message, mais aussi “pour me laver de tout ça”, que le Farciennois a commencé à écrire un bouquin retraçant sa vie : “J’espère qu’une maison d’édition sera intéressée. Et pourquoi pas une maison de production de films.”

La Bande de la Basse-Sambre : car et home-jackings, passages à tabac, prise d’otages, hold- up dans les commerces, vols à main armée dans les restaurants, fusillades…

Les membres de la Bande de la Basse-Sambre ont été accusés d’avoir semé la terreur, à l’automne 2001, en commettant une série de vols avec violence et, pour deux d’entre eux, dont Tuncaï Kenctemur, une tentative de meurtre.

Le premier fait, perpétré le 15 septembre 2001, donne le ton de la série d’événements traumatisants que les victimes de cette bande ont vécus. Ce soir-là, un couple et leur bébé de 2 mois sortent d’un restaurant de Charleroi et sont victimes d’un car-jacking. Le même sort est réservé, trois jours plus tard à Sambreville, à un automobiliste.

Quelques minutes après ce second fait, à Aiseau-Presles, un nouveau véhicule est pris en chasse mais son propriétaire refusera d’abord de donner ses clés. Il sera roué de coups de crosse au visage avant d’être laissé sur place.

Ensuite, dans la nuit du 18 au 19 septembre, un night-shop de Fleurus est pris d’assaut par trois individus encagoulés et armés. L’un frappe l’employé et lui dérobe sa montre. Un autre tient le gérant en respect.

Le 19 septembre, en soirée, à Sambreville, trois auteurs entrent dans une maison et se font remettre, sous la menace, les clés de la voiture du propriétaire.

Le 20 septembre, un nouveau car-jacking est perpétré à Fontaine-l’Evêque. La bande ne connaîtra alors qu’un bref répit, avant de sévir encore à quatre reprises entre le 3 et le 8 octobre.

Le 19 octobre, un facteur est victime d’une agression, à Fleurus, mais résiste aux menaces de son assaillant.

À la fin du mois, la nuit du 24 au 25 octobre sera marquée par cinq vols avec violences, toujours commis par des individus encagoulés et armés jusqu’aux dents.

Le 25 octobre, deux jeunes s’introduisent chez une dame, à Fleurus, et se font remettre les clés de son véhicule. Le lendemain, une tentative de home-jacking et un home-jacking accompagné d’un car-jacking sont directement suivis d’un violent car-jacking, à Sambreville, et de vols à main armée, dans les heures qui ont suivi, dans deux restaurants.

Le 27 octobre, la bande continue ses méfaits avec un home-jacking assorti d’un car-jacking.

Le 29, c’est un magasin qui est pris d’assaut avec une sauvagerie telle qu’une caissière présente une incapacité psychique permanente. Le 10 novembre, à Fleurus, un adolescent est confronté à trois agresseurs, dans la maison de ses grands-parents. Ils s’en vont avec la voiture familiale, non sans avoir détruit les appareils téléphoniques.

Deux vols à main armée dans des restaurants de Sambreville sont à nouveau commis par des individus déterminés face à une clientèle tétanisée.

Le 14 novembre, un couple de Fosses-la-Ville se fait agresser et voler chez lui, deux des auteurs obligeant le père à aller jusqu’au distributeur de billets pendant que sa famille est tenue en otage. S’ensuivent un vol à main armée dans un restaurant, ainsi qu’un home-jacking et un car-jacking au préjudice d’un couple dont l’homme a été menacé de mort, une arme pointée sur la tête.

Le 16 novembre, c’est une station d’essence de Farciennes qui est assaillie. La gérante du magasin attenant et un client sont molestés. un des agresseurs pointe son arme sur le cou de la dame. S’ensuit un vol effréné de marchandises. Le 21 novembre, après deux vols de voitures, dont un dans un garage, les auteurs croisent, sur leur chemin, un véhicule de police et font feu. La riposte blesse cependant légèrement un des auteurs. Mais l’escalade de la violence se poursuit et atteint son paroxysme le 26 novembre quand R.D. et E.D. tentent de commettre un meurtre sur trois personnes, à Fleurus.

En 2004, cinq membres de la bande sur les sept présents dans le box des accusés ont, ont été condamnés à la prison. Vingt ans pour R.D., 15 ans pour Tuncay Kenctemur, 10 ans pour M.Z., 5 ans pour A.C., et 12 mois avec sursis pour R.G.