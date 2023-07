Attentats de Bruxelles: à cause des imprévus, le procès devrait coûter 45 millions d’euros

C’est un des procès les plus longs de l’histoire judiciaire belge. Le procès des attentats du 22 mars 2016 est, sans nul doute, celui qui a nécessité le plus important déploiement de forces pour assurer son déroulement en toute sécurité. Les montants engagés sont véritablement inédits. Les estimations initiales de coût réalisées par le SPF Justice seront plus que vraisemblablement dépassées.