Avec les beaux jours, les rodéos urbains reprennent de plus belle: "Le conducteur est sorti de sa voiture et m’a giflée"

Avec le retour des beaux jours et les soirées qui s’allongent, les fous de vitesse et des gros moteurs sont de plus en plus nombreux. À Namur, un conducteur a été interpellé vendredi soir alors qu’une centaine de voitures participaient à un rodéo sur le parking du Decathlon de Jambes. L’homme qui effectuait des drifts (c’est-à-dire glisser d’un côté à l’autre de la route) sur un rond-point à proximité du parking s’est vu retirer son permis et sa voiture a été saisie. De quoi calmer les ardeurs des autres participants au rassemblement. Plus tard dans la soirée, un autre conducteur, a tout de même encore été arrêté dans le centre de Jambes alors qu’il tournait en rond sur un rond-point.

Le bruit, aussi…

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, ces scènes sont régulières. Le plein été ravive les craintes des riverains face aux nuisances des fous du volant. Koen Ripels habite à proximité du Parc du Heysel, à Laeken. Le site est bien connu des adeptes des rodéos urbains depuis des années. “Pendant la crise sanitaire, c’était vraiment grave. La Ville de Bruxelles a réagi à l’époque en fermant le plateau pour couper le circuit. Les autorités ont installé des obstacles. La Ville a agi mais ce n’est clairement pas assez, le problème n’est pas résolu. À chaque printemps, cela devient problématique. Le vendredi et le samedi soir, c’est vraiment n’importe quoi. On observe trop souvent des conducteurs qui s’adonnent aux rodéos en voiture en faisant des manœuvres dans le trafic. Cela pose des problèmes de sécurité mais il y a aussi le bruit”, explique ce riverain, agacé.

Des obstacles presque inutiles

”Le problème aujourd’hui, c’est que les obstacles qui ont été installés il y a deux ans ne bloquent pas les motos. Or nombre d’entre elles ne sont pas conformes et elles génèrent beaucoup plus de décibels que ce qui est autorisé. Les rodéos durent jusqu’à 3 ou 4 heures la nuit et les motos grimpent jusqu’à 80-90 décibels. Beaucoup de riverains sont impactés. Quelques dizaines de personnes perturbent la vie de toute un quartier. Sur le plateau du Heysel, le problème concerne surtout l’insécurité. On ne se sent plus à l’aise d’envoyer nos enfants faire du sport à vélo ou à pied parce que c’est trop dangereux. Et sur les grands axes de la circulation, il faut ajouter le bruit à l’insécurité”, poursuit-il.

Koen Ripels rappelle un accident survenu il y a trois mois. Le 10 avril dernier, une voiture s’est plantée dans le commissariat de police de l’Avenue Houba de Strooper, à Laeken. Selon lui, il ne fait aucun doute qu’il s’agit là d’un nouveau cas de rodéo urbain. “La ville réagit toujours dans le même sens : on parle de contrôle, de nouveaux obstacles, etc. Nous espérons que la ville va reconnaître que c’est structurel et agir”, poursuit-il. Comment ? “En dépêchant les brigades de policiers à vélo même la nuit, ou encore en utilisant les caméras ANPR (les caméras qui détectent les caméras les plaques des véhicules — NdlR)”.

Jour et nuit

Le constat est identique dans la commune de Schaerbeek. “Nous habitons depuis 35 ans dans une des rues qui relient la place Collignon à la chaussée d’Helmet. Ces dernières semaines, la situation s’est dégradée. Les voitures passent à toute vitesse toute la nuit et au petit matin, témoigne cette riveraine. Je sais que le phénomène n’est pas neuf, mais c’est désormais chaque nuit et les voitures vont de plus en plus vite”, décrit-elle. “La situation est similaire du côté de l’avenue Dailly, malgré l’installation récente d’un dos-d'âne. La vitesse est ahurissante, et le bruit des crissements des pneus vraiment dérangeant”, témoigne cette autre riveraine, excédée.

Le phénomène se retrouve aussi dans d’autres quartiers de la capitale. À Molenbeek, par exemple, où habite Sandrine. Au début du mois de mai, la jeune femme accompagnait dans la rue des enfants qui jouaient. Une voiture passe alors à grande vitesse. Quelques instants plus tard, le même conducteur repasse au même endroit, toujours à tombeau ouvert. Sandrine s’approche alors et lui demande de ralentir, au nom de la sécurité des enfants. “Le conducteur est sorti de son véhicule et m’a giflée”, raconte la Molenbeekoise. Son compagnon tente de prendre une photo de la plaque. Le conducteur s’énerve, prend un panneau de signalisation et se met à taper les deux riverains. “Nous avons l’habitude des conducteurs fous dans le quartier, des gens qui circulent à toute vitesse, de jour comme de nuit. On essaye de prendre des photos ou des vidéos mais le temps de sortir un smartphone, les véhicules sont déjà loin”, explique Sandrine.