Doit-on craindre une invasion de rats à Tomorrowland ? "C'est un problème qui dure depuis plusieurs années"

Les rongeurs sont enfermés mais ils pourraient sans doute franchir la clôture pour se propager dans le domaine. "C'est ce qui m'a poussé à faire la vidéo", explique Danny Van Rompaey, qui a posté la vidéo sur Facebook. "En tant qu'ancien ambulancier et pompier, je me soucie de la santé publique. Plus d'une cinquantaines de rats à la lumière du jour, qui n'ont pas du tout peur des gens, je pense que le problème est plus grand que le jardin privé où ils se trouvent", avance-t-il.

"Si Tomorrowland ne veut pas faire face à une infestation de rats sur son camping, il faut agir au plus vite. Un rat peut être porteur de diverses maladies."

L'organisation de Tomorrowland pas inquiète

Alors que le renommé festival de musique électronique doit ouvrir dans un peu moins de deux semaines, les organisateurs ne semblent pas inquiets. "C'est un problème qui dure depuis plusieurs années. Nous gardons un œil dessus, mais par expérience nous savons que les rats n'atteignent pas le camping", selon la porte-parole du festival, Debby Wilmsen, auprès de HLN.

Le bourgmestre de Rumst, Jurgen Callaerts (N-VA) s'est dit ne pas être surpris par la présences des nuisibles. Cette zone agricole, avec des ruisseaux et un "cocktail idéal pour les rats". Le nationaliste flamand a toutefois déclaré ne rien pouvoir faire puisque les animaux se trouvent sur un terrain privé.

La commune de Boom, frontalière, a été informée. Le bourgmestre Jeroen Baert (N-VA) se prépare à intervenir dans le cas où les rats se retrouveraient sur son territoire, de l'autre côté de la rue où ils ont été filmés.