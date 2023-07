"Boat jumping" sur Tik Tok, le nouveau mortel challenge : 4 décès en 6 mois

Plusieurs personnes se sont brisé la nuque et se sont noyées. “Au cours des six derniers mois, nous avons eu quatre noyades qui auraient pu être évitées. Ils participaient à un défi TikTok. Il s’agit de monter dans un bateau à grande vitesse, de sauter du bateau, de ne pas plonger, de sauter en faisant un salto”, a expliqué le capitaine Jim Dennis à la chaîne américaine WBMA.

Ce challenge TikTok, si dangereux soit-il, risque d’être relevé par des internautes inconscients tout au long de l’été. Car c’est sur les plages qu’il s’invite

Un père est mort sous les yeux de ses enfants

Si cette tendance existe depuis des années, le challenge s’est intensifié via les réseaux sociaux depuis le début de l’année 2023. Et contrairement à ce que l’on pourrait croire, les adolescents ne sont pas les seuls à expérimenter des challenges. En février, un père de famille est décédé sous les yeux de sa femme et de ses enfants.

Pour Jim Dennis, c’est “une très grande préoccupation, car nous avons vu ce modèle émerger au cours des deux dernières années, mais c’est quelque chose qui doit disparaître et ne plus revenir”.

”Quand ils sont filmés, les gens sont plus enclins à faire quelque chose de stupide parce qu’ils veulent frimer devant leurs amis ou sur les réseaux sociaux”, a ajouté le capitaine.

En sautant d’un bateau en mouvement dans une eau stagnante, les personnes atterrissent sur une surface qui est comparable à du béton au moment de l’impact. “Ne faites pas ça !”, conclut Jim Dennis.

Si ce défi s’avère aussi dangereux, c’est parce qu’il combine la vitesse au choc d’une chute. En effet, lorsque la personne retombe après avoir tenté des acrobaties, la vitesse décuple l’impact. Ainsi, les risques de traumatismes crâniens ou de nuques brisées sont grands. Et même si les blessures ne sont pas mortelles, la noyade devient quasi automatique après un malaise.

