Les révélations de l'ex-président de la Commission des Jeux de hasard: "Les 43 millions d'euros inutilisés devraient servir à protéger les joueurs"

Depuis 2001, la Commission des Jeux de hasard a créé, au fil des années, un 'bas de laine' de 43 millions provenant des recettes sur les licences octroyées aux opérateurs privés dans le secteur du jeu. Le montant continue, chaque année, d'augmenter. Question : que faire de ce pactole disponible inutilisé ?

Millions dormants

En réalité, cela fait sept ans, depuis 2016, que la question est sur le tapis. Aujourd'hui, l'actuel ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, considère que dans la mesure où la politique publique de protection des joueurs est une compétence des Régions et Communautés, il n'aurait pas à s'en occuper.

"Pas exactement", réagit Etienne Marique rencontré par la DH. "En réalité, la compétence du traitement des assuétudes est partagée entre deux piliers : le pilier préventif relève effectivement des Communautés et Régions, mais tout le volet curatif dépend du fédéral et dès lors, de la Commission des Jeux de hasard."

Aider les joueurs qui touchent le fond

Etienne Marique insiste sur l'importance de la prise en charge du curatif tout en estimant qu'elle est à l'heure actuelle "quasi inexistante quant aux aides concrètes à apporter aux joueurs en difficulté grave, par exemple par rapport à leur emploi, leur mobilité ou leur logement. Or les études montrent que lorsqu'un joueur touche le fond, il emporte avec lui entre 6 et 10 personnes de son entourage, femme, enfants, parents, famille, son employeur, ses créanciers, la banque. Un joueur qui touche le fond fait habituellement entre 6 et 10 victimes collatérales de son addiction au jeu. "

La prévention seule ne suffit pas. Un chercheur suisse, le Dr Olivier Simon, du Centre du Jeu Excessif à Lausanne, a montré l'importance d'une prise en charge curative globale. Et pour Etienne Marique, "celle-ci est quasi inexistante chez nous en Belgique".

Criminalité induite

Sa proposition : donner à la Commission des Jeux les moyens de créer un service professionnel chargé du curatif, dans le but d'assurer, de manière réellement concrète, sa mission de protection des joueurs. Pour l'ancien président de la Commission, chacun peut voir que "les budgets des campagnes en faveur du jeu sont, de manière générale, disproportionnellement plus importants que ceux dédiés à l'information sur les dangers du jeu (surendettement, criminalité induite, etc.), et leur traitement".

Selon M. Marique, ce bas de laine de 43 millions pourrait être consacré à cela. "Attribué par marché public, ce service relèverait de la Commission des Jeux. Il apporterait des aides concrètes et complètes aux personnes vulnérables au jeu. La mission serait confiée pour une durée limitée à un organisme psycho-médicosocial spécialisé tenu par un cahier des charges et soumis à évaluation".

Dans l'entretien, Etienne Marique met en avant qu'une menace pèse sur la politique publique des jeux en Belgique. Il s'est créé, dit-il, un hiatus entre les objectifs du fédéral et ceux des Régions. Ce hiatus, pour Etienne Marique, "met en péril la cohérence de la politique publique des jeux, et notamment son volet relatif à la protection des joueurs". L'opérateur national - la Loterie nationale - fournit 145 millions par an à l'Etat fédéral (à titre, notamment, de rentes de monopole) tandis que les divers opérateurs privés (casinos, etc.) alimentent de manière substantielle les budgets des Régions.

Il faut absolument, pour Etienne Marique, garantir une cohérence entre les Régions ainsi qu'entre les Régions et le fédéral. "De manière à éviter qu'à terme apparaissent quatre politiques (celles de l'État fédéral et de chacune des Régions, Flandre, Bruxelles et Wallonie) et à préserver l'unité actuelle qu'assure la Commission des Jeux de hasard. Celle-ci, la Commission, doit être relancée, et l'accent doit être mis sur la protection du joueur, et en particulier tout le pilier curatif actuellement quasi inexistant alors que ce budget de 43 millions d'euros pourrait être utilement employé."

Des arrêtés royaux étrangement bloqués

Enfin : qu'en est-il des jeux en ligne, tant ceux du secteur privé que ceux de l'opérateur public, s'interroge Etienne Marique.

"Actuellement, pointe l'ancien président de la Commission des Jeux, il n'y a tout simplement pas d'arrêtés royaux techniques fixant leurs conditions d'exploitation alors que la loi du 7 mai 1999 (et les modifications ultérieures) les prévoit expressément pour les jeux privés."

Qui "freine" ces arrêtés royaux ?

Etienne Marique : "J'ai posé la question à plusieurs reprises tant aux opérateurs privés qu'à la Loterie nationale, sans jamais obtenir de réponse, ce alors que les avant-projets ont été rédigés dès 2014 et en 2017, et qu'ils ont même été notifiés à la Commission Européenne".

Les jeux en ligne représentent actuellement plus de la moitié du marché, et la tendance est claire : cela ne va aller qu'en augmentant.

Pour Etienne Marique, "il faut donner à la Commission des Jeux de hasard la base réglementaire pour contrôler concrètement tous les jeux en ligne, y compris ceux proposés par l'opérateur public, et lui permettre d'évaluer leur dangerosité par rapport aux joueurs vulnérables, jeunes joueurs et joueurs fragiles ".

Tant de centaines de millions d'euros sont en jeu : à l'évidence, certains peuvent avoir intérêt à maintenir le flou actuel, bien commode pour eux.