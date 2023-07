Disparition d'Emile : “Après quatre jours, on recherche un corps, plus un enfant en vie”, explique Alain Remue, chef de la cellule belge “disparition”

Les recherches n'ont jusqu'à présent rien donné ©AFP or licensors

Les miracles existent et il ne faut pas sous-estimer les petits enfants. Mais après quatre jours, les chances d’un bon résultat diminuent. “Tout d’abord, je tiens à préciser que je suis l’affaire de la disparition d’Emile mais que je ne connais pas le dossier. Tout ce que je sais, c’est via les médias”, nous prévient-il avant de répondre à nos questions.

Quelle est votre évaluation quant aux chances de retrouver Emile vivant après quatre jours ?

”Après autant de temps, l’analyse n’est pas la même qu’au cours des premières vingt-quatre heures, les plus importantes. Dès qu’il y a la disparition, la première chose qu’on creuse, c’est le profil du disparu. Est-ce que cet enfant de deux ans et demi est aventureux, timide, malade, sous médicaments, en bonne condition physique, paniqué sans sa maman… ? Tous ces facteurs jouent dans la détermination du temps dont nous disposons. Ici, je lis qu’Emile aime être actif, n’est pas timide, qu’on l’a vu marchant seul dans la rue. Au début, ce sont des traits qui augmentent la probabilité de le retrouver. Là, on est à quatre jours. Ces caractéristiques ne permettent plus de rehausser l’optimisme. On l’imagine mal, vivant, dans un bois en train d’attendre les secours. A fortiori dans cette chaleur. Jusqu’à un certain moment, on fouille pour retrouver un être vivant. Mais après un certain temps, on fouille pour retrouver un corps. Et c’est important pour la famille de le retrouver. Il vaut mieux une mauvaise réponse que pas de réponse. Ne pas savoir ce qui est arrivé à votre enfant est la pire chose qui soit.”

Tout de suite après l’alerte, la situation familiale doit-elle aussi être évaluée ?

”Toujours. Les parents sont-ils séparés ? En conflit ? Après enquête, ils peuvent même devenir suspects. Quitte à ne plus l’être après d’autres vérifications. Il y a de nombreuses années, nous avons eu un cas à Brecht. Trois jours après, on a retrouvé l’enfant dans un sac-poubelle, il avait été étranglé par sa maman.”

Quelles sont les hypothèses dans le cas d’Emile ?

”Au départ, le plus évident était qu’Emile s’était perdu. Il était chez ses grands-parents, un endroit qu’il ne connaît pas bien. Puis, bien vite, l’hypothèse de l’accident émerge. Est-il tombé dans un puits, un ravin, un trou, dans l’eau ? L’hypothèse d’un accident causé par un tiers est aussi retenue. Ce mardi, on évoquait l’éventualité d’un choc avec un véhicule ou un tracteur. C’est possible. Mais on est dans un petit village où tout le monde se connaît. Et on peut imaginer que dans un tel cas de figure, le conducteur aurait appelé les secours. Aurait-il pu être paniqué et prendre la fuite en constatant beaucoup de sang ou un décès, voire cacher le corps ? Tout est toujours possible.”

Même un meurtre ou un enlèvement, pour des motifs sexuels, par exemple ?

”Cela existe dans notre société. Mais encore une fois, ce n’est a priori pas dans un petit village où tout le monde se connaît qu’il y a le plus de risques de tomber sur un tel cas. Les habitants auraient tout de suite remarqué une voiture suspecte. Les enquêteurs ont exploité cette piste. Ils n’ont rien trouvé. Mais il ne faut jamais dire jamais. Il y a des disparitions inquiétantes alors qu’au final, c’étaient des malentendus, des bêtises. Ou, au contraire, des disparitions a priori normales qui ont abouti de façon horrible.”

Peut-on imaginer ce qui se passe dans la tête des parents d’Emile actuellement ?

”Je ne suis pas dans la tête des parents d’Emile. Mais, en général, dans un premier temps, les parents y croient. Puis, ils angoissent. Au bout de quatre jours, il y a déjà plus de désespoir. Ou, chez certains, l’espoir d’un enlèvement, le cas échéant, il y aurait encore des chances de le retrouver en vie.”

En avril 2006, vous avez trouvé deux enfants vivants au cours de la même semaine… Marie-Lynne à Brecht et Alizée, disparue dans un camping de Furfooz (5 km au sud-est de Dinant). Toutes deux avaient deux ans et demi…

”Nous les avons retrouvées en bonne santé. À l’époque, cela n’a pas pris trois jours. Les deux enfants ont disparu en début de soirée, les principaux moyens ont été déployés la nuit. Marie-Lynne a été retrouvée le matin, Alizée dans le courant de la nuit, grâce à un de nos chiens pisteurs. Les deux découvertes ont pris moins de 24 heures. C’est malheureusement différent aujourd’hui avec Emile. Marie-Lynne s’était enfuie du centre équestre et Alizée d’un camping de vacances.”

Par contre, Liam Van den Branden, le bambin de deux ans qui a disparu à Malines en 1996, n’a jamais été retrouvé…

”Liam a été l’un de mes premiers dossiers, la cellule des personnes disparues ayant été créée le 4 septembre 1995. Le 3 mai 1996, Liam a disparu. Il reste le plus jeune enfant qui a disparu au cours de ma carrière. Je n’oublierai jamais cette affaire. Ce serait formidable si jamais nous trouvions encore quelque chose, mais j’en doute. Liam est probablement tombé dans une écluse. J’ai toujours des contacts réguliers avec Dirk, le père de Liam. Il est toujours rongé. Il continue de croire que Liam se présentera un jour à sa porte.”

