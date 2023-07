Disparitions d’Emile et du Belge Liam Vanden Branden en 1996, 2 ans tous les deux : d’étranges similitudes entre les deux affaires…

ATTENTION EDITORS: EDITORIAL USE ONLY - NO SALES 20091210 - BRUSSELS, BELGIUM: This undated handout picture, distributed by Child Focus on Thursday 10 December 2009, shows Liam Vanden Branden, 02 years old, at the time of his disappearance, in 1996. BELGA PHOTO CHILD FOCUS ©BELGA

Peu après le départ de la grand-mère, Sandra sort de la cuisine et entre dans la salle de séjour, où elle trouve Levy en train de jouer, seul. “Son premier réflexe est de penser à un malentendu”, relate Stephan Smets, responsable communication chez Child Focus. “Sa mère était sans doute partie faire les courses avec Liam. Elle lui téléphone. La grand-mère dément.”

guillement Rongée par l’inquiétude, Sandra est entrée dans le café situé de l’autre côté de la rue. Personne n’avait vu Liam, mais plusieurs clients, sentant la panique de Sandra, sont sortis pour l’aider à chercher l’enfant. Sans résultat.

Sandra s’inquiète. Elle descend dans la rue, dans l’espoir que quelqu’un ait vu Liam. Cependant, il y a peu de passage là où vit la grand-mère. Un seul véhicule est stationné, avec un homme debout à côté. Lorsque Sandra l’aborde, il remonte aussitôt dans sa voiture et démarre.

La possibilité que Liam ait disparu se précise. Entre-temps, sa grand-mère et sa mère sont arrivées à la maison, et son père a été averti par téléphone que quelque chose de grave s’est produit. Lorsque Dirk, le père, arrive chez sa mère, la police a déjà été prévenue, et les pompiers, les services de secours et les policiers s’activent dans la rue.

” Les témoins interrogés n’ont été d’aucune aide”, poursuit Stephan Smets. “Deux clients du café ont aperçu au loin un petit enfant donnant la main à quelqu’un, mais le premier était convaincu qu’il s’agissait d’un homme, tandis que le second est certain d’avoir vu une femme. Leur cousin Mike, un peu plus âgé était présent lui aussi. Il pensait avoir vu quelqu’un, mais ne pouvait donner son signalement. En outre, il était suffisamment jeune pour que l’on mette en doute son témoignage, étant donné la tendance des enfants à s’inventer inconsciemment des histoires.”

Child Focus n’existe pas encore en 1996, mais il y a déjà des organisations volontaires, comme le Hulpfonds voor Ontvoerde Verdwenen Kinderen et l’ASBL Marc et Corinne. Les deux organisations épaulent les parents et distribuent des affiches avec l’avis de disparition. “Ce soutien est important pour les parents, car il les aide à garder l’espoir de retrouver Liam vivant. La police envisage pourtant une tout autre éventualité, celle de la noyade du petit garçon.”

Un scénario plausible, la maison de la grand-mère étant pour ainsi dire encerclée par plusieurs cours d’eau : le canal de Louvain, la Senne et la Dyle, proches du quartier, et la Nèthe, un peu plus loin. Le lendemain de la disparition, la police explore le canal et les rivières à proximité, pendant que des hélicoptères et des équipes de recherche passent le quartier au peigne fin. Dans l’ensemble pourtant, l’enquête se concerte surtout sur la possibilité d’une noyade accidentelle de Liam.

”Les parents n’y croyaient pas. Bien qu’ils étaient conscients du danger que l’eau représente pour des tout-petits, ils avaient l’intuition que leur fils avait été enlevé. Plus de vingt ans après sa disparition, ils gardent l’espoir qu’une information ou un détail, que l’on a peut-être négligé des années plus tôt, puisse aboutir à un quelconque dénouement”, indique encore Stephan Smets.

Le commissaire Alain Remue, responsable de la cellule “disparitions” de la police fédérale confirme : ” Liam a été l’un de mes premiers dossiers, la cellule des personnes disparues ayant été créée le 4 septembre 1995. Le 3 mai 1996, Liam a disparu. Il reste le plus jeune enfant qui a disparu au cours de ma carrière. Je n’oublierai jamais cette affaire. Ce serait formidable si jamais nous trouvions encore quelque chose, mais j’en doute. Liam est probablement tombé dans une écluse. J’ai toujours des contacts réguliers avec Dirk, le père de Liam. Nous sommes devenus copains. Il est toujours rongé. Il continue de croire que Liam se présentera un jour à sa porte.”

D’autres disparitions (non élucidées) d’enfants, un peu plus âgés, ont également fait grand bruit en Belgique.

Il y a bien sûr eu l’affaire Kim et Ken. Le 4 janvier 1994, à Anvers Kim Heyrman, 11 ans, et son frère Ken Heyrman, 8 ans, disparaissent alors qu’ils se rendaient au football pour y jouer avec des amis. La police pense dans un premier lieu à une fugue. Le 11 février, peu après 9 heures, Kim Heyrman est retrouvée morte par un batelier dans l’Asia, bassin du vieux port d’Anvers. La petite fille ne porte dès lors plus qu’un simple T-shirt, ses sous-vêtements ayant été arrachés et sa culotte abaissée au niveau des chevilles. Le corps porte de nombreuses blessures au niveau du dos, de la poitrine, du ventre et du cou. Le corps de la jeune fille a également été violé. Mais le corps de Ken, malgré les recherches de la police, n’a jamais été retrouvé.

La maman de Kim & Ken s'est confie dans un livre poignant en forme d'espoir. "Kim & Ken, mes enfants disparus". ©© Bernard Demoulin

Il y a enfin l’affaire Gevriye Cavas. Ce petit garçon de cinq ans s’est évanoui dans la nature en pleine journée en 1985 dans la commune bruxelloise de Molenbeek-Saint-Jean. Un mercredi après-midi au début du mois de février, l’enfant a quitté le domicile parental à l’improviste pour retrouver son frère aîné sur le terrain de football à proximité. Il n’a plus jamais été revu. La disparition de Gevriye Cavas est la plus ancienne du pays. Les parents, les frères et sœurs pensent qu’il a été enlevé.

Avec la réalisation d'une fresque murale représentant le portrait de Gevriye Cavas à quelques rues de l’endroit-même où l’enfant a disparu, Child Focus espère réveiller les consciences. ©DR