Rouler avec ses pneus hiver en été, attention danger: notre test édifiant le prouve, le risque est potentiellement mortel

Mais ces températures élevées peuvent aussi avoir un impact négatif sur la route : les véhicules souffrent aussi de la chaleur et les pannes sont plus souvent nombreuses, notamment en raison de la surchauffe du moteur. En termes de sécurité routière, les pneus sont aussi plus sollicités, notamment en raison de l’asphalte qui peut parfois dépasser les 50 degrés. Une température qui n’empêche pas certains automobilistes de continuer à rouler… en pneus hiver !

Nous avons fait un petit comptage dans les rues proches des bureaux de la Dernière Heure. Sur 100 véhicules, 11 étaient encore équipés de pneus hiver alors que la température, mardi, flirtait avec les 30 degrés.

Un comptage qui n’a pas la prétention de se vouloir scientifique mais qui livre un verdict interpellant alors que ces gommes de pneus sont initialement destinées à des températures inférieures à 7 degrés. Et que plusieurs études ont déjà démontré par le passé que rouler avec des pneus hiver pouvait avoir des répercussions très graves.

La Dernière Heure s’est prêtée au jeu. Et a voulu vérifier, avec l’aide de l’Institut Vias, l’impact sur les distances de freinage du fait de chausser tantôt des pneus hiver, tantôt des pneus été.

Luigi Vroman, instructeur chez Vias, a effectué les tests de freinage avec des pneus été, hiver et quatre saisons. ©Jean Luc Flemal

Pour cela, nous nous sommes rendus sur la piste de formation à la conduite de Vias, dans le zoning de Nivelles. Et nous avons mesuré les distances de freinage, à l’aide d’un ordinateur de bord spécialement dédié à cette fonction, avec des pneus été, hiver et quatre saisons. À bord de la même voiture et avec le même conducteur au volant, histoire de n’avoir aucune variable permettant de biaiser notre test. Avec une distance de freinage calculée dès le moment où le conducteur appuyait sur l’accélérateur, pour éviter que les chiffres soient faussés par un temps de réaction différent.

Le verdict est implacable : à 70 km/h, il fallait 4,4 mètres de plus pour s’arrêter avec des pneus hiver qu’avec des pneus été. Et 3,6 m avec des pneus quatre saisons. À 120 km/h, il fallait 12,9 mètres de plus avec des pneus hiver (Cf infographie). “C’est énorme, confie Luigi Vroman, instructeur Vias qui a effectué les tests. C’est presque 2,5 voitures plus loin. Je vous laisse imaginer les conséquences que cela peut avoir en cas de freinage d’urgence sur l’autoroute.”

Comparaison des distances de freinage d'un pneu été / 4 saisons et hiver en fonction de la vitesse. ©IPM Graphics

Des conséquences potentiellement mortelles en cas d’accident. Selon nos tests à 120 km/h, à l’endroit où la voiture avec pneus été marquerait l’arrêt, la vitesse de la même voiture chaussée de pneus hiver serait encore de 52 km/h ! Avec des conséquences éminemment graves en cas d’accident. “Cela démontre bien toute l’importance de rouler avec des pneus adaptés à la saison, commente Stef Willems, porte-parole de Vias. Certaines personnes ne permutent pas leurs pneus car ils roulent peu. Mais un accident est vite arrivé. Et ce serait dommage que ce soit dû à la capacité de freinage de la voiture, et en particulier des pneus. Il est donc très important d’avoir des pneus adaptés à la saison.”

Avec des pneus hiver, les distances de freinage sont rallongées par rapport aux pneus été. Avec des conséquences qui peuvent être dramatiques. Si le cône était un piéton, celui-ci pourrait subir des blessures mortelles. ©Jean Luc Flemal

Conserver ses pneus hiver en été : un mauvais calcul pour le portefeuille

Pour justifier le fait que leurs véhicules sont encore chaussés de pneus hiver en plein été, les automobilistes évoquent souvent l’oubli, le manque de temps et, parfois, l’aspect financier. Ne pas permuter les pneus reviendrait en effet à faire une économie de 100 € en moyenne à chaque permutation évitée. Soit 200 € par an au total.

Un argument économique qui est en réalité une contrevérité. Certes le coût de la permutation est éludé mais c’est oublier bien vite que rouler en été avec des pneus hiver engendre aussi une augmentation de la consommation qui peut aller jusqu’à 1 litre aux 100 kilomètres parcourus. Pour un automobiliste roulant 15.000 kilomètres par an, cela signifierait une surconsommation de 75 litres. Soit environ 120 € par an, aux prix actuels des carburants.

A l'intérieur de l'habitacle, un ordinateur qui analyse avec précision les distances de freinage. ©Jean Luc Flemal

Ensuite, l’usure des pneus hiver utilisés en été serait jusqu’à 60 % plus rapide, selon Vias, en raison de la composition même des pneus hiver, moins rigides que les pneus été.

Sans rentrer dans les détails, cela signiferait qu’un automobiliste qui parcourt 15.000 km par an durant 10 ans aurait besoin de 5 jeux de pneus hiver chaussés en permanence, contre un peu moins de quatre jeux d’été et hiver (deux de chaque) sur la même période, si ces derniers sont chaussés à la bonne saison.

Sur dix ans, un automobiliste qui roule en pneu hiver en permanence devrait donc débourser près de 2.000 € en pneus – sur une base de 100 € pièce – et près de 1200 € de carburant supplémentaires liés à la surconsommation. Soit 3200 € en dix ans auquel il faut ajouter 500€ de frais de montage des pneus. Soit 3.700 € au total. Dans le même temps, un automobiliste qui permuterait ses pneus chaque saison devrait certes débourser 2.000 € de frais de permutation sur dix ans. Mais il ne paierait que 1.200 € de pneus. Soit 3.200 €.

Au vu des résultats en matière de sécurité routière, on peut donc légitimement en déduire que rouler en permanence en pneu hiver n’en vaut pas la chandelle.

Chausser de mauvais pneus à la mauvaise saison : un impact négatif pour la sécurité, le portefeuille et l'environnement. ©Jean Luc Flemal

Garder ses pneus hiver en été : un impact négatif pour l’environnement

Si conserver ses pneus hiver en été peut être problématique sur le plan de la sécurité routière et pour le portefeuille du propriétaire du véhicule, cela a aussi un impact sur l’environnement. Les pneus hiver s’usant plus vite, ils relâchent davantage de particules fines, des particules de caoutchouc qui terminent sur nos routes et dans les cours d’eau et doivent être changés plus régulièrement. Par ailleurs, la surconsommation de carburant lié à l’usage de pneu hiver en été entraîne aussi un rejet supplémentaire de CO2 dans l’atmosphère.