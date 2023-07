La maman des deux enfants décédés dans l’incendie de leur maison à Puurs est sortie du coma

Stefanie (37 ans) ne sait pas encore ce qu’il est arrivé à ses deux enfants, Kyano et Kyara. Il est encore trop tôt, selon les médecins, pour lui apprendre la tragique nouvelle. “Comment va-t-elle réagir ? Elle ne voudra pas y croire. Je pense qu’elle va devenir complètement folle. Comment ne pas le devenir ? Je ne sais pas du tout si elle va pouvoir vivre avec cette peine”, s’était désolé le grand-père des enfants une dizaine de jours après le drame.

L’histoire est d’autant plus tragique que c’est le père des enfants, qui ne vivait plus au domicile familial, qui a mis le feu à la maison et ainsi provoqué la mort de Kyano et Kyara. Soupçonné rapidement, il a fini par passer aux aveux le 30 juin. Il a affirmé avoir incendié le bâtiment sans savoir que ses deux jeunes enfants s’y trouvaient.