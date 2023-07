Le père des enfants décédés dans l'incendie de Saint-Amands reste détenu, sa femme pas au courant de leur mort

À lire aussi

Les pompiers ont sorti les petits enfants, mais les victimes sont décédées un peu plus tard à l'hôpital. Très vite, le père, qui ne vivait plus avec la famille depuis un certain temps, est apparu comme un auteur potentiel de l'incendie. Il a été vu sur des images de caméras dans le quartier juste avant et juste après le début de l'incendie fatal. L'homme a d'abord nié toute implication, mais a finalement admis plus de deux semaines après les faits, le jour des funérailles de ses deux enfants, qu'il avait provoqué l'incendie. Il estime toutefois qu'il ne savait pas que les enfants se trouvaient dans la maison.