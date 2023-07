Annick, 60 ans, raconte l’horreur: "Mon père me violait quand j’étais adolescente"

Elle avait 7 ans et cet homme était son père. Elle sentait son érection mais à cet âge, on ne comprend pas ces choses-là. C'étaient les années 1960. Il allait lui manger son enfance, son adolescence, sa vie de femme. Annick n'a rien oublié. "Mon père a détruit ma vie."

Rencontre glaçante avec une victime de l'inceste.

L'omerta

Ils habitaient à Molenbeek, rue Vandenboogaarde. L'immeuble est toujours là, sa façade n'a pas changé, mais Annick s'interdit d'aller le revoir. Elle ferait des kilomètres pour ne pas s'en approcher.

Ils habitaient en sous-sol. Elle n'avait pas sa chambre à elle. Ils l'avaient mise dans la leur, son lit contre celui de son père. "Ainsi il m'avait à sa disposition".

Sa mère, c'est certain, savait. Mais elle fermait les yeux, au propre comme au figuré, d'abord parce qu'elle en avait peur, ensuite parce qu'elle dépendait financièrement de lui. Annick apprendrait plus tard que sa mère a songé un moment à se débarrasser de lui. "Ça lui a traversé l'esprit mais qu'allait-elle devenir, seule avec une gamine. Alors tout a continué ".

Sur une photo de communion, son père affiche un sourire malaisant. ©D.R.

Sur une photo de communion, son père affiche un sourire malaisant. Il la presse contre lui. L'attitude, pour Annick, a un sens. "Il m'avait forcée à poser ainsi. Il montrait que j'étais sa possession". La mère se trouve un peu en retrait, distante. "Je me souviens qu'il ne s'est rien passé soir-là entre mon père et moi. On était allés promener au Heysel et que le soir, au lit, il m'a laissé tranquille".

Chez les Ursulines

Toutes ces années, elle va tout garder pour elle. Personne à qui se confier. Au collège, pas question de parler. Annick a souffert, des années durant, de devoir se faire. Aux Ursulines, elle était la seule à ne pas se rendre au PMS. Interdiction formelle des parents. Crainte, évidemment, qu'elle dénonce.

Le premier viol, Annick situe qu'il a dû se produire à l'âge de "9 ou 10 ans". "Il m'a dit : quand tu commenceras à saigner, j'arrêterai. Et à l'avenir, je ne te toucherai pas non plus si tu saignes".

Un homme tout en force et en graisse, dépassant sa femme d'une tête. Dans le quartier, on l'appelait le Beau Gérard. Il exploitait une boucherie.

Et quand il n'arrivait pas à ses fins, ou si elle osait refuser, il la battait. "Je savais à l'avance quand il allait frapper. Son visage se pinçait et il devenait blanc. Il tapait sur les oreilles, avec les mains à plat".

De là vient qu'Annick est devenue sourde d'une oreille et l'est restée. Elle nous montre son dos. Les coups ont laissé des marques, sur la colonne vertébrale.

Sang noir

Parler à qui ? "Il n'avait qu'un seul ami et c'était le voisin d'en face, qui était agent de police".

Des voisins ont osé, un jour, porter plainte. "À la police communale de Molenbeek, ils leur ont demandé : elle a des lésions ? Vous l'ignorez ? Et bien alors...".

Et la plainte était classée. On faisait comme ça à l'époque.

Sur une photo de communion, son père affiche un sourire malaisant. ©D.R.

La police, l'école, les voisins, sa propre mère, Annick n'a jamais pu compter sur personne. Et les viols ont duré jusqu'à ses premières règles, à 17 ans.

"Quand je les ai eues, le sang était noir". On a dû prendre rendez-vous chez un gynécologue. "Ma mère tenait absolument à être présente. Il fallait surveiller ce que j'allais dire. Je me souviens que gynécologue l'a fait sortir. Alors, quand on était seuls, pour la première fois, j'ai tout déballé, par rapport à mon père. Le gynéco m'a juste prescrit des œstrogènes pour réguler mon cycle puis je suis sortie."

Une jeune fille dénonçait de l'inceste. Le médecin n'a rien entrepris, aucun accompagnement, pas même l'encourager à porter plainte.

Vieilles chaussures

Et puis, cette même année de ses dix-sept ans, l'infâme est mort, de façon inopinée, apparemment victime d'une attaque cardiaque et d'une hémorragie cérébrale. Ce fut, pour Annick, un mélange étrange de deuil et de soulagement. "Ma mère l'a pleuré un an, ce que je n'ai jamais compris. Quant à moi, c'était très spécial. Je le haïssais, mais en même temps, c'était mon père".

Annick a à présent 60 ans. Sa vie de femme, comme atrophiée, n'a pas été "comme les autres". Elle s'est tenue loin des hommes. "Je n'ai été à l'aise avec aucun homme. Je ne savais pas avoir confiance. Je ne me suis jamais donnée sans réserve. Dans les rapports sexuels, je n'ai jamais su me libérer comme je l'imagine d'une femme qui a envie d'un homme. Ça n'a jamais été pur. Je me sentais sale, souillée, moins femme que les autres. Comme une paire de chaussures qu'on a déjà utilisée".

Elle était enfant unique. On ne se remet pas de cela. Elle n'a pas eu d'enfant. Elle dit que le mot famille n'a pour elle pas de sens.

Ossements

Annick voulait partager. Façon, pour elle, de mortifier ceux qui savaient et se sont tus. "J'espère que mon témoignage les piquera. Je n'étais certainement pas la seule. On faisait mine de ne pas voir. Et nous, cinquante ans après, on est toujours à vivre avec"

L'entretien se poursuit. Annick sort un album. Le père la photographiée bébé dans son berceau, dans un angle calculé pour montrer la fente du sexe. Et l'animal a mis cette photo dans l'album familial. Sur une autre page, des photos manquent. Que montraient-elles d'encore plus abject, pour qu'Annick les arrache.

Le Beau Gérard, profitant d'une impunité totale, n'a jamais été jugé. Il risquerait aujourd'hui entre 5 et 10 ans de réclusion criminelle. Il a échappé à cela.

Au cimetière, sa tombe a disparu et ses ossements ont été dispersés. Annick n'a pas craché sur la tombe. Elle n'a rien fait non plus, certainement pas, pour renouveler la concession de celui qui a bousillé sa vie.