Aveugle et âgée de 97 ans, une dame est expulsée de son domicile: "C’est une condamnation à mort"

Selon le propriétaire du logement, cette dame âgée de 97 ans n’aurait pas réglé ses dettes auprès de son propriétaire qui lui réclame plusieurs milliers d’euros.

Des loyers impayés que la locataire conteste et une action en justice a été réalisée par le propriétaire en 2020.

Et le résultat de cette longue action est tombé puisque le tribunal judiciaire de La Rochelle a confirmé l’expulsion de cette locataire, "à compter du 16 août".

Aveugle, l’habitante de Charente-Maritime a la possibilité d’appeler le 115 si elle ne trouve aucune solution de relogement d’ici cette date.

L’avocat de la personne âgée, Me François Drageon, a contesté cette décision auprès du Parisien. "C’est une réfugiée du franquisme. Elle est arrivée en France il y a 80 ans, occupe depuis 60 ans cette maison à La Rochelle et on va l’expulser sans autre solution que d’appeler le 115. C’est une condamnation à mort", a-t-il dénoncé en appelant également les Français à se mobiliser pour sauver cette dame.

Selon la directrice du cabinet du préfet, "deux logements lui ont été proposés, elle les a refusés", indique Marie-Élise Tilly. La vieille dame a toutefois formulé une nouvelle demande de logement aux bailleurs sociaux début juillet.