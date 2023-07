Dans les faits, aux yeux de la loi, le fils de cette dame est reconnu comme étant dans son droit puisque le bien dans lequel sa mère vivait lui appartient. C'est toutefois au niveau moral que l'affaire provoque un scandale comme le décrit le média guadeloupéen.

Nous sommes en 1980 et après avoir consacré sa vie à travailler comme aide-soignante en France métropolitaine, Lucia Foix décide d’aller passer sa retraite en Guadeloupe, dont elle est originaire. Cette mère de famille a quatre fils, dont l’un s’appelle Claude et ce dernier est considéré comme celui qui est le plus proche d'elle.

Une fois de retour sur l’île, Lucia Foix loue un terrain sur lequel elle y construit une maison qui voit le jour 3 années plus tard et lui permet d'enfin profiter de jours paisibles. À l’époque, elle recevait régulièrement la visite de ses quatre fils à qui elle ne demandait rien puisqu'elle faisait tout son possible pour assurer l’entretien de sa maison elle-même.

Le début des problèmes

Encore locataire de son terrain, Lucia compte signer une promesse de vente pour l’obtention définitive du terrain. Sauf que l’affaire traîne... jusqu’au jour où elle découvre que son fils Claude a légalement acheté le terrain et la maison sans la prévenir !

Et ce n'est pas un cadeau surprise de la part de Claude pour sa mère, que du contraire ! Ce dernier a tenté par tous les moyens d'évincer sa mère de son logement. Il a tout d'abord essayé de placer sa mère sous tutelle mais cela a été refusé.

Une affaire immorale jusqu'au bout

Claude tente alors un autre stratagème pour exclure sa mère de la maison qu'elle a construite et décide tout simplement de passer devant la justice. Outre l'expulsion, Claude demande aussi à ce que sa mère lui paie la location du bien depuis que la maison est à son nom !

Le 29 juin 2023, le tribunal décide de lui donner raison en expulsant la presque centenaire, mais les exigences de dommages et intérêts de Claude Foix sont rejetées. C'est la fin d'un bras de fer judiciaire qui aura duré près de 30 ans et qui voit désormais Lucia Foix, très affaiblie par l'âge, être expulsée de la maison où elle vivait des jours paisibles bien mérités après 40 ans de carrière en tant qu'aide-soignante.

Les éventuelles motivations de Claude Foix ne sont pas vraiment connues pour l'instant mais selon divers médias guadeloupéens, ce dernier aurait tout simplement voulu devancer ses trois autres frères pour l'héritage de sa mère.