Les USA veulent aussi la peau du baron de la drogue anversois Othman B.: "Payez vos dettes d’honneur", lui dit un trafiquant mexicain dans une vidéo

Les Américains veulent aussi s’emparer de tous ses avoirs. Ils saisissent également les actifs de son frère Younes “El Magico” et de leur complice Youssef B.A., alias “Benz”. Le fait que les Américains aient lancé leur propre enquête signifie qu’ils soupçonnent El B. d’avoir enfreint les lois américaines. Les entreprises américaines, telles que les banques ou les émetteurs de cartes de crédit, ne sont plus autorisées à faire affaire avec lui et ses employés. Les entreprises étrangères opérant aux États-Unis risquent également des problèmes si elles chipotent avec.

Othman s’en fout : “Pensez-vous que j’ai des possessions ?”

Le gang aurait importé pas moins de 16 tonnes de cocaïne via le port d’Anvers en moins d’un an. Le parquet d’Anvers et la police fédérale se mordent les dents depuis des années sur l’insaisissable Othman El B. Il nie toutes ces allégations et souligne qu’il n’a jamais été condamné pour trafic de cocaïne. Il affirme que le tribunal d’Anvers n’a jamais réussi à monter un dossier contre lui. “Le gouvernement belge n’est pas fiable. Leurs dossiers sont remplis de mensonges. Qu’ont-ils écrit dans ma demande d’extradition ? Que j’ai été impliqué dans des attentats. Tout le monde sait que je ne fais pas ça.”, a-t-il répondu à nos confrères de la Gazet van Antwerpen.

Le frangin Younes El B. doit purger un total de douze ans de prison. Mais les Émirats Arabes Unis ne sont pas si enclins à extrader des étrangers fortunés.

Le parquet d’Anvers se félicite de la décision du gouvernement américain. “Les sanctions imposées par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain à trois Belges sont le fruit d’une collaboration fructueuse entre le parquet d’Anvers, la Police judiciaire fédérale d’Anvers et l’American Drug Enforcement Administration.”

Selon l’avis de recherche américain, Youssef B.A. est aujourd’hui propriétaire de l’agence immobilière Luxury Real Estate aux Emirats Arabes Unis. Il aurait aidé les frères El B. à monter des sociétés de blanchiment d’argent.

Othman El B. est connu depuis longtemps dans le milieu criminel comme l’un des acteurs majeurs du trafic international de cocaïne. Cela ressort également d’une vidéo menaçante, dans laquelle un représentant d’un cartel de la drogue mexicain exhorte El B. à régler ses dettes. “Les dettes sont des dettes d’honneur.” Dans cette vidéo, un Mexicain s’adresse directement à “Senor El B.”. L’homme dans la vidéo dit qu’il parle au nom d’Ismael “El Mayo” Zambada, le chef du cartel de Sinaloa. “Je suis désolé d’avoir envoyé des gens à la porte de l’un de vos hommes pour régler une dette”, a-t-il dit en s’excusant. Puis le ton devient plus menaçant. “Ils vous diront qui je suis. J’ai les couilles pour vous montrer mon visage ici.” L’homme de la vidéo estime qu’El B. doit régler de toute urgence une ancienne dette. “Mais vous devez être sérieux. Les dettes sont des dettes d’honneur. Dettes des hommes. C’est une affaire d’homme, pas une affaire de pédé.”