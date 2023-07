Trafic de coke au port d’Anvers: les saisies explosent en 2023, l’Équateur dans le collimateur, les douanes visent le "100 % scanning" des conteneurs

À lire aussi

Le patron des douanes Kristian Vanderwaeren voit deux explications à l’afflux continu de tonnes de cocaïne à Anvers. “Premièrement, la production dans les pays sources d’Amérique du Sud a augmenté. Et deuxièmement, nous constatons également une augmentation de la consommation en Europe.”

La Colombie, le Pérou et la Bolivie sont les principaux producteurs de feuilles de coca, principale matière première de la cocaïne. Mais en raison de la consommation croissante de cocaïne, on trouve également de plus en plus de champs de coca dans des pays comme l’Équateur, le Venezuela, le Honduras et le Guatemala.



Des laboratoires ont également été trouvés en Espagne, aux Pays-Bas et en Belgique où la poudre de cocaïne (chlorhydrate de cocaïne) est extraite de la pâte de cocaïne. En Amérique du Sud, il devient de plus en plus difficile d’obtenir les produits chimiques nécessaires à la production de poudre de cocaïne. En Europe, les criminels auraient accès plus facilement aux matières premières.

La cocaïne interceptée à Anvers est principalement expédiée par l’Équateur. Au cours des six premiers mois de cette année, pas moins de treize cargaisons de drogue en provenance de ce pays ont été interceptées, soit plus de 10 tonnes. Le Panama occupe la deuxième place. Viennent ensuite le Brésil, le Costa Rica et la République dominicaine.



Les services douaniers belges déploieront des moyens supplémentaires pour arrêter le plus de cocaïne possible dans les ports. Kristian Vanderwaeren, l’administrateur général des douanes et accises, travaille depuis un certain temps sur le projet “100 % scanning”, qui vise à contrôler tous les conteneurs à haut risque arrivant au port.

Le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V), ministre tutélaire des douanes, l’a détaillé : “Les douanes utiliseront cinq scanners mobiles supplémentaires. La douane recrute également 108 nouveaux employés. L’administrateur général attend également beaucoup du développement et du déploiement de modèles à intelligence artificielle pour détecter plus rapidement les cargaisons suspectes.”