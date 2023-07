“À 61 ans, j’ai épousé une jeune Mauricienne de 19 ans” : vingt ans plus tard, René le retraité vit avec 8,92€ par jour

Nous le rencontrons chez lui, à Seneffe. Son histoire, celle d’un retraité au bout du rouleau, ne laissera pas indifférent.

”J’étais professeur de dessin. J’ai enseigné quarante ans, entre 1962 et 2001, dans plusieurs établissements notamment à Forest, Anderlecht, Liège et Charleroi. J’ai eu des centaines d’élèves. La plupart aimaient mes cours. Ils m’avaient surnommé “inspecteur Colombo “.

C’est sûr qu’avec sa dégaine, sa cravate mal nouée et son imper élimé, ils n’allaient pas l’appeler autrement. René a maintenant 81 ans. L’homme est plein d’humour. Aimable, souriant, agréable. Son histoire l’est moins.

Une beauté des îles

La retraite, obtenue au tout début des années 2000, à l’âge de 61 ans, était l’occasion d’un nouveau départ. Il était marié mais le couple ne s’entendait plus et les enfants étaient grands. René a divorcé, bien décidé à savourer sa nouvelle vie qu’il projetait de passer en partie à l’île Maurice. Il comptait, oui, en profiter.

À l’île Maurice, René faisait la rencontre d’une beauté, une jeune fille qu’il épousait.

Bibi avait dix-neuf ans. “On faisait comme Johnny et Laeticia qui s’étaient mariés quelques années plus tôt. Bibi avait 42 ans de moins mais quand on aime, on ne compte pas, n’est-ce pas “, sourit René au rappel de ce souvenir qui le rend ému.

Il avait deux enfants du premier mariage. Bibi allait lui en donner trois, une fille et deux garçons. La famille vit à présent en Belgique. Où elle n’a qu’un rêve : retourner à Maurice, revoir les plages, le soleil, le sourire et la joie de vivre des Mauriciens.

Sauf que ce n’est pas si simple.

Tutelle

Il y a quelque temps, raconte René, l’on a considéré qu’il prenait de l’âge et se consacrait beaucoup à sa deuxième famille. La crainte est apparue qu’il n’était plus apte à gérer son argent, qu’on se devait en tout cas d’examiner la question.

Nous étions en juin 2021. Le pays sortait de la crise sanitaire.

René prétend que tout se serait passé à son insu, qu’il n’aurait d’abord été informé de rien. Il n’aurait appris qu’indirectement, via un employé de banque, qu’il avait fait l’objet d’une procédure judiciaire visant à le placer sous tutelle. “Désolé, lui annonçait l’employé, mais vous ne pouvez plus retirer aucun argent. Vous n’avez plus accès à vos comptes bancaires. Votre argent est bloqué et un administrateur de biens a été désigné. Vous êtes sous le statut d’administration de biens”.

En clair : vous n’avez plus la gestion de vos avoirs.

Inspecteur Colombo

La douche froide. Du jour au lendemain, l’ancien professeur avait perdu son autonomie financière. Fini d’aller au restaurant, de voyager, de se faire plaisir et de faire plaisir autour de soi. Et le rêve de retourner vivre à Maurice fondait comme neige au soleil. René avait maintenant bientôt 80 ans. La retraite virait au cauchemar. Il se retrouvait totalement dépendant. Dans le temps, il roulait en Mercedes. Il avait une résidence à la mer. René vit aujourd’hui en logement social, à Familleureux.

Le lundi, on lui verse 125 euros. Il garde la moitié pour lui et remet l’autre à Bibi qui élève les enfants âgés de cinq, six et douze ans. Avec 62,5 euros en poche, René se débrouille avec 8 euros et 92 cents à dépenser par jour.

Misérable

La décision de le placer sous tutelle a été prise début 2021. René répète qu’il n’était pas présent. “Au moins, ils auraient pu me prévenir, non”.

Trois mois plus tard, en août, le juge de paix de Seneffe ordonnait une expertise psychiatrique. En septembre, l’expert donnait raison à la justice. Pour le psy, René n’était effectivement plus capable “d’exercer les actes importants de gestion de patrimoine”. L’expert lui accordait la seule capacité d'” accomplir les actes quotidiens de portée limitée”.

En conséquence, le juge de paix désignait un administrateur de biens. “Au début, il versait 20 euros. Le montant a été augmenté à 50 puis à 100 euros. Il est maintenant de 125 euros”

Rebondissement

Sauf que René conteste les conclusions du psychiatre. C’est le motif pour lequel il nous a contactés. Un rebondissement est intervenu. Un médecin différent l’a examiné. Et celui-ci certifie que son état a évolué depuis deux ans. Si René a connu des bas au temps du Covid, il aurait depuis lors évolué et récupéré l’essentiel de ses facultés. Le rapport conclut : “J’estime que M René B. a aujourd’hui retrouvé toutes ses capacités et est à nouveau capable de gérer ses biens. Le patient a retrouvé un bien-être psychique. Il présente à nouveau toutes les facultés nécessaires à la gestion de ses biens et de sa santé”.

René enrage lorsqu’il décrit la façon dont le premier psychiatre l’a examiné en mai 2021. L’examen, dit-il, n’a pas duré un quart d’heure. “Le psychiatre m’a demandé combien font 110 moins 7. Il a également dicté une phrase que j’ai dû écrire sur une feuille de papier. Ayant été quarante ans dans l’enseignement, j’ai répondu avec un peu d’humour et voilà, monsieur avait terminé son expertise. Et c’est là-dessus que le juge s’est ensuite basé pour décider de me mettre sous tutelle. “

Avocat

Le retraité s’est adressé à un avocat dont il ne garde pas les meilleurs souvenirs. “Il n’était jamais disponible pour moi. Au final, je n’avais aucune vue sur mon dossier.” Il espérait qu’en appel, le tribunal prendrait une décision contraire. Mais le juge de Charleroi n’a rien voulu entendre. René restait sous tutelle.

La situation n’a plus évolué. Sinon que René est persuadé que ses avoirs ne seraient pas gérés de manière optimale et que “mes dettes ne cessent d’augmenter”.

Nous avons passé la matinée. Nous ne sommes pas psychiatre mais René, s’il est manifeste que la situation l’excède, n’a paru à aucun moment incohérent. À bientôt 82 ans, il tient la forme. Son discours est raisonné. “Je rends service, j’aide les voisins. Je répare des machines à laver, je pose du carrelage, il m’arrive de faire du plafonnage. Je dessine, je peins, je sculpte. Je n’ai pas de problème de santé. Les rapports médicaux récents confirment que j’ai mes facultés. Mais la justice s’arrête à l’avis d’un psychiatre qui m’a jugé en 15 minutes en me demandant de calculer 110 moins 7. J’ai travaillé toute ma vie et j’en suis réduit à devoir me démerder avec 125 euros par semaine”.

L’affaire revient en justice en octobre, à Charleroi. René B. n’a pas le choix. Il doit patienter. Et d’ici-là, rêver de l’île Maurice, du jour où il y emmènera Bibi et les enfants.