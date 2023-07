Procès des attentats à Bruxelles : "Justice a été rendue", selon Michel Degrève, avocat de Smail Farisi

Smail Farisi a été acquitté mardi par le jury de la cour d'assises de Bruxelles de tous les chefs d'accusation qui planaient sur lui. Il n'a donc rien à se reprocher quant aux 35 assassinats et centaines de tentatives d'assassinat terroristes perpétrés ce jour-là à l'aéroport de Zaventem et dans la station de métro Maelbeek. Il n'était pas non plus membre de la cellule djihadiste qui a ensanglanté la capitale, ont jugé les 12 citoyens.