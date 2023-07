Sur les dix accusés, huit sont coupables de terrorisme et six seulement des attentats

La présidente Laurence Massart, marquée par la fatigue, a lu l’arrêt issu de la délibération du jury. Cette lecture n’a débuté qu’à 19 heures alors que des victimes étaient présentes depuis 13 heures dans la salle principale du Justitia.

Un constat s’impose : la nuance est incontestable dans le travail produit par les 12 jurés effectifs, puisque quatre des dix accusés sont acquittés de certains des chefs d’accusation.

Le jury a acquitté Ibrahim Farisi. Ce qui ne constitue pas une surprise en soi, puisque le parquet fédéral avait requis son acquittement.

Son frère, Smaïl, absent lors de cette audience, n’a donc pas entendu que le jury l’acquittait également, alors qu’il était poursuivi pour les assassinats et tentatives d’assassinat ainsi que pour la participation aux activités d’un groupe terroriste. Les deux frangins - qui ont comparu libres au cours de ce procès - sont donc libres, définitivement.

"Smaïl Farisi a été accusé de l'ignominie la plus atroce, analyse son avocat Michel Degrève qui a repris le flambeau de sa défense après le décès de Sébastien Courtoy. On lui a confisqué sa vie pendant sept ans. On l'a mis en prison pendant deux ans. Humilié, calomnié, son état de santé annihilé. Le fardeau de l'accusation l'a plongé dans l'alcoolisme et la dépression. Il est aujourd'hui mis officiellement fin à son supplice. C'est une gifle monumentale pour le parquet."

Hervé Bayingana est aussi acquitté pour les assassinats et tentatives d’assassinat. Il n’est coupable que de la participation aux activités d’un groupe terroriste. En septembre, lorsque le jury délibérera sur les peines, il est très probable que le Rwandais retrouve la liberté. Incarcéré depuis 2016, il a déjà purgé sept années de détention et ne pourrait écoper que dix ans maximum.

À lire aussi

Ayari acquitté pour les attentats

La véritable surprise vient de l’acquittement de Sofien Ayari pour les assassinats et tentatives d’assassinat. Le profil du Tunisien est particulier, car son discours a toujours semblé sincère. Lors de ses interventions, il avait même ému les parties civiles. Son discours semble aussi avoir convaincu les 12 jurés. Et cette décision tient la route puisqu’il avait été arrêté quatre jours avant les attentats en compagnie de Salah Abdeslam.

Les éléments d’enquête avaient démontré que cette double arrestation avait poussé les membres de la cellule à passer soudainement à l’acte à Bruxelles. On sait aussi que les deux compères n’étaient pas passés dans les planques de la cellule ayant organisé les attentats de Bruxelles.

Le destin de Sofien Ayari et celui de Salah Abdeslam semblaient donc liés. Mais le jury ne l’a pas compris ainsi. Il a estimé que Salah Abdeslam avait choisi de rester en Belgique, dans les planques, après les attentats de Paris. Des lettres retrouvées par les enquêteurs et destinées à ses proches illustrent le fait qu’il voulait aller au bout de son projet terroriste.

Enfin, le jury a aussi reconnu trois nouvelles victimes. Ces personnes étaient décédées bien après les attentats à la suite d’un suicide, d’une euthanasie, des problèmes de santé.

Le procès reprendra le 4 septembre, puisque le jury doit encore se prononcer sur les peines pour les huit condamnés de ce procès : Oussama Atar, Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam, Ali El Haddad Asufi, Bilal El Makhoukhi, Sofien Ayari et Hervé Bayingana Muhirwa. Et ce sera sans les frères Farisi, les "courants d'air" de ce procès.