“Unis, on peut aller vite. Ensemble, on peut aller loin”: un nouvel outil pour favoriser l’intégration voit le jour en Belgique

C’était le départ d’une réflexion qui amène, un mois plus tard, deux personnalités issues des milieux associatifs, Aicha Bacha et Zeka Sizo, à annoncer aujourd’hui la création d’une plateforme regroupant plus de trois cents de ces associations. Elle reçoit le nom de 'Coordination des Associations citoyennes'.

La mort d’Adil, en 2020

Comme les acteurs de terrain l’avaient déploré déjà en 2020 après le décès du jeune Adil à Anderlecht, il manquait une structure afin de coordonner le dialogue entre les associations multiculturelles et les échanges avec les autorités, les pouvoirs publics de tous les niveaux – fédéral, régional, local – et les interlocuteurs, acteurs sociaux, centres d’intégration, CPAS, centres pour jeunes, experts, écoles, etc. La Coordination des Associations citoyennes de Belgique est créée dans ce but.

Zeka Sizo était le porte-parole, dans les années 1990, de la Coordination nationale des sans-papiers. Issu de la communauté africaine, il n’a cessé depuis trente ans d’être actif sur le terrain. Également vice-président du Centre d’intégration des personnes étrangères, Zeka Sizo préside encore le Mouvement international pour la construction des identités collectives, ou MICIC, ainsi qu’une asbl Les Amis du Monde Entier.

Docteur en sciences sociales et politiques à l’ULB, Aicha Bacha préside le Centre européen pour le développement et les études et analyses géostratégiques. Elle a récemment consacré une thèse aux violences urbaines. L’équipe peut compter sur des sociologues, politologues, travailleurs sociaux proches des jeunes, psychologues et représentants d’associations.

”Un objectif sera de cartographier les associations crédibles, celles qui ont une activité concrète sur le terrain, et de créer une dynamique de dialogue et de coordination. Nous partons de l’idée que l’union fait la force. Unis, on peut aller vite. Ensemble, on peut aller loin”, a confié Aicha Bacha.

L’appel a été lancé fin juin, alors que les émeutes qui éclataient dans les villes de France provoquaient des incidents à Bruxelles et menaçaient de faire tache d’huile. “À la grande surprise, 327 associations ont répondu, ce qui montre qu’il y avait un grand besoin de dialogue en la matière ainsi que la volonté des acteurs de terrain”.

La Coordination des Associations citoyennes, qui se présente comme apolitique, se veut dénuée de tout esprit idéologique, philosophique et religieux. Ses bureaux s’établissent à Bruxelles, au 209 A de l’avenue Louise.

”Il n’y a pas d’exclusive. La porte est ouverte à toutes les associations engagées qui militent pour l’intégration. Nous souhaitons devenir un outil utile, un relais et un interlocuteur responsable envers les pouvoirs publics. Dans les priorités vont figurer l’enrôlement politique des jeunes, la prévention des risques de radicalisme et d’endoctrinement, la promotion de la culture de paix, l’inclusion, le dialogue constructif et le vivre-ensemble.”

Dialoguer et prévenir

Aicha Bacha est persuadée que si ce “dialogue coordonné”, ainsi qu’elle l’appelle, avait existé il y dix ans, tant de jeunes ne seraient pas partis en Syrie. On aurait pu éviter le pire. Les attentats n’auraient peut-être tout simplement pas eu lieu.

Les 327 associations proviennent de tous les horizons, de Flandre, Wallonie et Bruxelles. La plateforme planifie ses premières réunions dès la rentrée. Dresser l’état des lieux, lister les besoins des associations engagées et mettre en place les moyens de les coordonner et de les rapprocher des institutions “parce que nous voyons que beaucoup sont isolées et éloignées”, bref relayer, transmettre, favoriser, empêcher les conflits d’intérêts qui détruisent les dialogues : tels sont les objectifs de la Coordination des associations citoyennes qui entend servir de trait d’union avec les institutions et les décideurs. “Ce sera un objectif aussi de remonter l’information et d’alerter les intervenants quand les tensions dans les quartiers se font jour.”