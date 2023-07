Lorsque les policiers l’ont interpellé il y a deux ans au volant d’une Audi A3, Alexandre n’a pas dissimulé qu’il fumait des joints tous les jours et en avait fumé deux peu avant de prendre le volant.

Dans les PV, les policiers ne manquaient pas de souligner que le jeune homme était dans un piteux état, avec ses yeux “injectés de sang”, ses pupilles “dilatées” et de la “salive sèche” tombant “autour de la bouche”.

Le conducteur de 19 ans était poursuivi devant la division de Mons du tribunal de police du Hainaut, pour avoir circulé sous l’emprise de stupéfiants. C’était mal parti. Il n’en menait pas large. Il avait fait choix de l’avocat spécialisé Christophe Redko.

Danger public

Revenons en arrière. Nous sommes à Jemeppe-sur-Sambre, le 14 mai 2021, un vendredi en fin d’après-midi. Sa petite amie venait de le quitter et notre Alexandre n’encaissait manifestement pas la rupture. Après avoir fumé ses deux joints, le jeune homme se mettait en embuscade, au volant de son Audi, près du domicile de son ex. Ayant repéré la VW Golf de celle-ci, il se lançait à la poursuite du véhicule, sur plusieurs dizaines de kilomètres, en direction de Mons.

Dans la poursuite, il commettait des queues de poisson et autres manœuvres dangereuses, tentant même d’envoyer la Golf dans le décor. Au passage, devant une friterie, il emboutissait une Peugeot 3008, froissait l’aile arrière gauche, abîmait le parechoc et cassait le phare antibrouillard.

Entre-temps alertées, des patrouilles de la zone Mons-Quévy, lancées à la poursuite du chauffard, le coinçaient à hauteur de la chaussée de Maubeuge.

Il était 20 h 39 et les problèmes commençaient pour Alexandre. Celui-ci ayant déclaré d’emblée qu’il avait fumé deux joints, les verbalisants le soumettaient à la 'procédure drogue' classique, avec test et analyse salivaire. Le permis de conduire était retiré sur-le-champ. Et l’analyse salivaire était confiée à l’INCC à Bruxelles, l’Institut national de criminalistique et de criminologie.

Déménagement salutaire

En démarrant la procédure, les policiers mentionnaient comme adresse qu’Alexandre réside à Frameries. C’était effectivement le cas à ce moment, en mai, juin et jusqu’à fin juillet 2021.

Mais le 21 juillet, Alexandre quittait Frameries pour s’installer à Quévy, sans oublier de procéder au changement d’adresse.

C’est ici que l’erreur s’est produite. Le 29 juillet, donc après le changement de domicile légal, le courrier recommandé contenant les résultats de l’analyse salivaire réalisée par l’INCC, n’a pas été adressé à la nouvelle adresse, mais à l’ancienne, celle de Frameries.

Les résultats étaient sans appel : l’expertise concluait à 53,5 nanogrammes par millilitre de delta-9-tétrahydrocannabinol. Alors que la loi limite la tolérance à 10 ng/ml. Le taux était cinq fois au-delà la limite légale !

Mais les résultats, si accablants fussent-ils, étaient envoyés à l’ancienne adresse, celle renseignée en mai au moment d’envoyer les échantillons salivaires pour analyse.

Distanciation sociale

Alexandre était en aveux de fumer “entre deux et quatre joints tous les jours”.

Il avait déclaré aux policiers en avoir fumé “deux, deux heures avant de prendre le volant”. Les policiers décrivaient l’état dans lequel il se trouvait.

Mais Me Redko a plaidé que peu importe : son client n’a pas été mis en possession des résultats, même si ceux-ci ne changeaient rien à l’affaire puisqu’ils ne faisaient que confirmer ce qu’Alexandre savait, à savoir qu’il circulait sous l’emprise de stupéfiants.

L’avocat a rappelé qu’à l’époque du Covid, des facteurs, afin de respecter la distanciation sociale, ne vérifiaient pas réellement les identités des destinataires d’un courrier recommandé, mais certains avaient pris l’habitude de les signer à leur place.

Il y en a, en effet, qui réussissent toujours à s’en sortir. Le tribunal a donné raison à l’avocat. “Les résultats de l’analyse ayant été notifiés à la mauvaise adresse”, le tribunal estime que “la procédure n’a pas été régulière”, et en tire pour conséquence que “la prévention mise à charge du conducteur n’est pas établie”. Alexandre est acquitté.

Il ordonne enfin la destruction du collecteur salivaire qui, ironie de l’histoire, contenait, de façon certaine, la preuve qu’il conduisait sous influence, avec un taux de THC cinq fois supérieur au-delà de la limite légale. C’était incontestable mais Alexandre le bienheureux est acquitté, à cause d’une 'simple' erreur d’adresse postale.