”On a été obligé de m’enlever un bout de crâne” : le témoignage choc d’Hedi, frappé par des policiers suite aux émeutes pour la mort de Nahel

Ces 4 policiers sont tous soupçonnés d’avoir roué de coups un jeune homme de 22 ans qui s’est exprimé pour la première fois depuis les émeutes et qui dévoile sa version des faits.

Le jeune homme raconte à Konbini avoir reçu “un impact” dans la tête en se retournant vers les policiers qu’il venait de croiser dans la rue, dans la nuit du 1er au 2 juillet, pendant les émeutes qui ont suivi la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier à Nanterre.

”Avec un ami, on a croisé une équipe de la BAC. On leur a dit bonsoir et on a vu qu’ils n’avaient pas envie de discuter avec nous. Et ensuite ça a commencé. En me retournant, j’ai reçu un impact dans la tête. Au début, je ne savais pas bien ce que c’était. Je suis tombé au sol et quand j’ai voulu me relever, on m’a attrapé et on m’a traîné dans un petit coin où il faisait tout noir”, raconte Hedi qui aurait ensuite été roué de coups par les forces de l’ordre. “On a commencé à me frapper. Il y en a un qui était allongé sur moi, donc je ne pouvais pas bouger. Il y en a qui m’ont frappé avec les poings, d’autres avec les matraques”.

Les dégâts physiques sont lourds et impressionnants pour ce jeune homme de 22 ans. “Je me suis fait casser la mâchoire. À aucun moment on m’a demandé mes papiers ou ce que je faisais là. J’ai été opéré de la tête. On a été obligé de m’enlever un bout de crâne.”

En tout, Hedi aura passé une semaine en réanimation et puis deux semaines dans un service de neurochirurgie.

Sur son crâne, 65 agrafes ont été posées… dont un morceau a dû être retiré. “Je me suis regardé une fois à l’hôpital par curiosité mais c’était trop”, explique le jeune homme. “Quand tu vois que ton crâne il n’est plus comme avant, c’est super dur à supporter […] j’ai perdu presque dix kilos.”

Le Marseillais sait que la nuit du 1er au 2 juillet aura changé sa vie. “Malheureusement, je sais que je n’aurai plus la même vie qu’avant. Ma vie d’avant, elle était bien”, relate Hedi en guise de conclusion.