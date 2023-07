Touring constate une forte hausse de ses interventions à l'étranger : "555 personnes ont dû être rapatriées sur le seul mois de juillet !"

Un climat extrêmement chaud qui s’accompagne parfois de violents orages et qui ont une conséquence importante sur les cas d’assistance médicale et technique depuis l’étranger.

L’organisme Touring a fait le compte : sur le seul mois de juillet, ses équipes ont recensé une augmentation de 26 % des appels par rapport à la même période l’année précédente (26.055 contre 20.691 l'an dernier).

“Le nombre d’interventions a également augmenté de 6 % par rapport à 2022 (6.285 contre 5.926).”

Au total, l’organisation d’assistance aux voyageurs dit avoir traité 1.220 dossiers médicaux sur le mois (+18,6 %), tandis que le nombre de dossiers techniques est passé à 5.065 (+3,4 %). “La chaleur persistante joue un rôle majeur dans l’augmentation du nombre de dossiers médicaux, confie Joost Kaesemans, porte-parole de Touring. Nous avons constaté une augmentation des infections et des problèmes gastro-intestinaux chez les vacanciers en raison de la consommation d’aliments et de boissons qui se détériorent plus rapidement en raison de la chaleur. De plus, nous avons rencontré des problèmes de déshydratation car les voyageurs ne boivent pas suffisamment d’eau.”

Touring est aussi intervenue pour de nombreux problèmes cardiaques. “C’est en augmentation : les personnes pratiquent encore souvent des sports extrêmes par temps chaud, ou subissent des écarts trop importants de température en plongeant dans une piscine trop froide. Enfin, nous avons comptabilisé un grand nombre de personnes victimes d’un coup de chaleur, ce qui peut entraîner une sensation de malaise soudain.”

Au total, pas moins 555 personnes ont déjà été rapatriées par Touring sur le seul mois de juillet. Et 490 véhicules ont été ramenés en Belgique.

Touring a constaté un nombre très élevé de pannes de voiture. En cause : les chaleurs du sud de l'Europe. ©Belga

Quant aux dossiers techniques, ils concernaient principalement des pannes de voiture dues aux fortes chaleurs. “Elles étaient liées à des problèmes de batterie qui souffrent autant de la chaleur que du froid, à des pneus crevés, à des problèmes de surchauffe moteur et enfin à des problèmes de freins. “Les températures élevées dans le sud de l’Europe peuvent causer de nombreux problèmes. D’où l’importance de faire vérifier son véhicule dans un garage et de s’assurer d’avoir suffisamment d’eau dans la voiture pour éviter les symptômes de déshydratation.”

Par ailleurs, Touring a reçu de nombreux appels suite aux orages qui se sont abattus ces derniers jours en Italie mais également suite aux incendies dans le sud de l’Europe. “Rien qu’en provenance de l’Italie, nous avons enregistré 300 appels à cause des averses de grêle.”

Enfin, Touring est aussi énormément intervenu sur le sol belge. Avec pas moins de 51.614 appels pour assistance sur le seul mois de juillet. “Ce qui signifie que de nombreuses familles ont passé leurs vacances dans notre pays.”