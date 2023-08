L’appel du parquet qui fait scandale: il est resté neuf jours pour rien à la prison de Haren !

Neuf jours de détention inexplicable. C'est ce que révèle notre enquête qui pose la question: le parquet du procureur du roi, quand il est insatisfait d'une décision de remise en liberté, use-t-il de ficelles pour prolonger le séjour en prison d'un présumé innocent?

Les rues de Cureghem

L'affaire concerne ce trafic de stupéfiants démantelé au printemps dans le quartier Cureghem à Anderlecht.

Une enquête de longue haleine, nourrie par des semaines de recueil d'informations, d'écoutes téléphoniques et d'observations sur le terrain. Avec des résultats à la mesure du travail policier : plusieurs saisies de stupéfiants - résine de cannabis, marijuana et cocaïne -, et de cash, plus de 100 000 euros.

Elle aboutissait au démantèlement d'une bande active dans ce quartier Cureghem réputé sensible, spécialement rue Jorez, rue de la Clinique, quartier Clemenceau, square Albert 1er, rue Carpentier, chaussée de Mons, etc.

La décision

Imad habite là, rue de la Clinique. Selon les enquêteurs, il jouait un rôle pivot dans l'organisation, d'intermédiaire entre les fournisseurs et les revendeurs. Il avait l'oeil sur les ventes en rue, donnait les directives et récoltait l'argent. Le 2 mai dernier, le juge d'instruction n'hésitait guère à le placer sous mandat d'arrêt.

Il faut d'ailleurs souligner la célérité avec laquelle ce juge bouclait le dossier à la fin juin. C'est très rapide.

En fonction de cela, la chambre du conseil de Bruxelles devait statuer sur le règlement de la procédure. Concrètement : décider de renvoyer ou non les inculpés devant le tribunal correctionnel et dans l'attente du procès qui n'aura pas lieu avant septembre ou octobre, de les maintenir, ou non, en détention préventive.

Le 5 juillet, la chambre du conseil décidait de prolonger la détention préventive d'Imad sous la modalité de la surveillance électronique. Techniquement, Imad restait sous mandat d'arrêt mais était autorisé à sortir de prison et à rentrer chez lui où il porterait un bracelet électronique jusqu'au jour du procès.

C'est ici qu'il faut indiquer qu'en vertu de la loi de 1990 sur la détention préventive, cette décision, lorsqu'elle est prise comme en l'espèce au moment du règlement de la procédure, n'est pas susceptible d'appel de la part du parquet du procureur du roi. Le parquet ne peut pas faire appel, c'est la loi.

Or le même jour, le parquet passait outre et interjetait appel.

Neuf jours à mariner

L'apprenant, Me Olivier Martins, conseil d'Imad, réagissait immédiatement en dénonçant au parquet général cette décision "incompréhensible" du parquet d'interjeter appel alors que la loi ne l'y autorise pas, l'effet étant évidemment de prolonger ce faisant la présence en prison d'un présumé innocent.

Le parquet général partageait entièrement l'incompréhension de l'avocat.

Preuve en est que la chambre des mises en accusation, qui statue en degré d'appel, a en principe 15 jours maximum pour examiner le cas.

En l'occurrence, Me Martins invitait le parquet général à réduire le délai, et c'est ce qui s'est passé. Au lieu de 15 jours, Imad a comparu en appel après 9 jours, le 14 juillet. Ça reste neuf jours de trop, mais soit.

Le vendredi 14, la chambre des mises en accusation, sans surprise, déclarait irrecevable l'appel du parquet, de sorte que la décision prise le 5 juillet d'autoriser la sortie de prison d'Imad moyennant le port du bracelet électronique, pouvait enfin être exécutée. Imad avait croupi neuf jours pour rien en prison.

"Déloyale"

Neuf jours pour rien, mais pourquoi ? De deux choses l'une. Ou bien le parquet, méconnaissant l'article 26 de la loi de 1990, se serait trompé. Convenons que c'est hautement improbable.

Ou bien le parquet, mauvais joueur, rageur, a manœuvré, avec roublardise, et sans égard à une décision de justice, de manière à prolonger la présence en prison d'un présumé innocent.

L'avocat Martins, contacté, ne le dit pas autrement. Dans les deux cas, selon lui, l'incident pose une grave question. "J'ai peine à croire que l'appel interjeté le 5 juillet résulte d'une erreur dans le chef du procureur du roi", a réagi le pénaliste. "On est tenté de croire que l'unique but recherché était de prolonger au maximum, de façon déloyale, la détention préventive en milieu carcéral ". Un petit scandale, estime l'avocat, qui sait ce dont il parle et appelle 'scandale' le fait de jouer avec la liberté des gens.