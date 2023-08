En cause, elles portaient un ruban aux couleurs de l'arc-en-ciel, relate TV Limburg. Les agresseurs pensaient qu'ils s'agissait d'un symbole LGBT et non pas une marque de sensibilisation à l'autisme.

“Une personne a commencé par proférer des insultes. Je me suis retournée mais j’aurais mieux fait de m’abstenir parce qu’un tout un groupe s’est alors dirigé vers nous. C’était en raison de notre pin de sensibilisation à l’autisme que nous avions accroché. Ils ont cru que cela avait un rapport avec la Pride à cause des couleurs arc-en-ciel. La seule différence, c’est qu’il s’agit de petites pièces d’un puzzle. Ce fut l’élément déclencheur. Ils se sont mis à nous insulter, à crier, à nous bousculer”, raconte Lindsay.

La dizaine de jeunes s'en serait prise à la petite file de 5 ans. “Ils l’ont bousculée. Elle est tombée par terre sur ses genoux, mais ça va. Elle a surtout été très choquée. Enfin, ils ont arraché les pins et les ont jetés dans la rigole. Je suis encore en colère car j’étais impuissante. Je ne pouvais rien faire, je devais surtout protéger ma fille. Même ici, chez moi à la maison, je ne me sens pas encore en sécurité aujourd’hui”, poursuit Lindsay.

Avant de conclure: “Pourquoi attaquer des gens sans raison pour un drapeau arc-en-ciel ou autre chose? Je suis libre de porter ce que je veux. Ma fille adore les arcs-en-ciel, comme la plupart des enfants. Foutez-la paix aux gens”.