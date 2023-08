À Roses, Cindy et Claudio séjournaient dans un appartement dans le même immeuble qu’un couple d’amis. C’est d’ailleurs Ann, sa meilleure amie présente sur place, qui raconte l’histoire impensable qui est arrivée à la pauvre Cindy, auprès de nos confrères de HLN.

”Cindy voulait acheter un nouveau cartable au marché pour l’année scolaire à venir”. Du coup, les amies se donnent rendez-vous au marché à 9 heures. A 9h09, l’amie s’inquiète de ne pas voir Cindy, qui est toujours à l’heure. “Il était déjà 9 h 09 et Cindy était introuvable. J’ai tout de suite pensé que ce n’était pas dans ses habitudes”.

Ann rebrousse alors chemin vers son immeuble et là, elle tombe sur Cindy en sang au beau milieu de la rue. Elle prévient rapidement Claudio, son mari, qui arrive à toute vitesse. “Quand je l’ai vue allongée, j’ai cru qu’elle avait été renversée par une voiture. Mais Cindy était encore consciente et m’a dit qu’elle était tombée. Elle avait une coupure très profonde au-dessus de l’œil et le nez cassé. Nous avons appelé l’ambulance et essayé de la maintenir éveillée, mais elle ressentait des douleurs de plus en plus fortes. Elle a commencé à avoir des difficultés à respirer.”

Et là tout d’un coup, l’état de Cindy se dégrade très vite. “Elle a dit, en panique : ‘Je ne peux pas respirer, je suis en train de mourir’. Soudain, elle s’est mise à haleter”, raconte Claudio. Ensuite son cœur s’arrête. Ni une ni deux, son mari commence la réanimation jusqu’à l’arrivée des secours. “Vingt secondes plus tard, l’ambulance est arrivée. Elle l’a emmenée jusqu’à un hélicoptère sur la côte, qui l’a ensuite transportée à l’hôpital de Gérone.”

Pendant le trajet en hélicoptère, le cœur de Cindy s’arrêtera à trois reprises et malheureusement la troisième fut fatale. “Pendant des heures, nous sommes restés assis à côté de son corps à l’hôpital. À 9 heures, elle était encore là. À 16 heures, plus rien… À partir de ce moment-là, je me suis mis en mode survie. Les souvenirs sont vagues : j’ai dû téléphoner, organiser les choses, prévenir sa famille”, confie Claudio au quotidien flamand.

Et malheureusement pour Claudio, la douleur est mêlée d'une incompréhension insupportable. De quoi est-elle morte ? “Nous attendons toujours le rapport d’autopsie... Cela pourrait prendre des semaines, car le rapport espagnol doit d’abord être traduit et ce n’est qu’ensuite que notre médecin pourra le consulter”, explique-t-il.